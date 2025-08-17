Πάτρα: «Βρεθήκαμε στην περιοχή για να χαζέψουμε την φωτιά» ισχυρίστηκαν οι 2 κατηγορούμενοι που άλλαξαν τις καταθέσεις τους – Τη Δευτέρα η απολογία του 25χρονου

Την προσωρινή κράτηση του 19χρονου και του 27χρονου που κατηγορούνται για εμπρησμό κοντά στην περιοχή των Συχαινών Πάτρας, αποφάσισαν ο ανακριτής και εισαγγελέας. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο νέοι είναι εμπρησμός σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής (17/8) ενώπιον του Ανακριτή και μετά την πολύωρη απολογία τους αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους.

Άλλαξαν τις καταθέσεις τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι άλλαξαν τις καταθέσεις τους και υποστήριξαν ότι δεν είχαν καμία ανάμειξη με την φωτιά. «Βρεθήκαμε στην περιοχή για να χαζέψουμε την φωτιά και καταναλώσαμε αλκοόλ και χασίς» φέρεται να υποστήριξαν.

«Με πίεσαν οι αστυνομικοί»

Μάλιστα ο 19χρονος υποστήριξε ότι η αρχική του κατάθεση ήταν αποτέλεσμα πίεσης από τους αστυνομικούς. Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος είχε ομολογήσει ότι ότι ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά και μάλιστα είχε οδηγήσει τους αστυνομικούς στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, το οποίο και ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Προανακριτικά ο 19χρονος είχε ρίξει τις ευθύνες στον 27χρονο. «Πήγαμε με τον φίλο μου με το μηχανάκι. Καθίσαμε, ήπιαμε μερικές μπύρες και ούζο. Εκείνος πήγαινε προς το δάσος και έπειτα από λίγο έβγαινε. Μετά είδα τις φλόγες. Δεν ήξερα τι σκόπευε να κάνει» είχε υποστηρίξει σύμφωνα με το Star.

Ο 27χρονος είχε επικαλεστεί κενό μνήμης. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα και αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο, το κρατούσε κατά την προσέγγιση του, στο σημείο της φωτιάς.

Άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Οι αρχές αναμένεται να ζητήσουν άρση τηλεφωνικού απορρήτου τους και ερευνούν την ύπαρξη τυχόν ηθικού αυτουργού. Εκτιμούν ότι κάποιος τους προσέγγισε επί τόπου και έναντι κάποιου αντιτίμου τους έπεισε να βάλουν τη φωτιά.

Τη Δευτέρα η απολογία του 25χρονου για την φωτιά στο Γηροκομείο – «Είμαι εθελοντής» θα ισχυριστεί

Την Δευτέρα 18 Αυγούστου θα οδηγηθεί ενώπιον του Ανακριτή Πατρών ο 25χρονος, που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου ο οποίος, το Σάββατο είχε λάβει προθεσμία.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του, Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος και Παναγιώτης Σ. Καποτάς, με γραπτή τους δήλωση, αμφισβητούν τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Στην δήλωσή τους, μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι «ο εντολέας μας βρέθηκε στην περιοχή αποκλειστικά με την ιδιότητα του εθελοντή, προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, μαζί με άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη έχουν καταθέσει ενόρκως στις αρμόδιες αρχές ότι συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μετώπου και ο τρίτος αναμένεται να καταθέσει ενόρκως ενώπιον της ανακρίτριας».

Αναφερόμενοι δε, στις φωτογραφίες που εμφανίζουν τον εντολέα τους στην περιοχή, σημειώνουν ότι «κυκλοφορούν ορισμένες ζουμαρισμένες φωτογραφίες που εμφανίζουν τον εντολέα μας στο μέσον ενός οικοπέδου. Η αποσπασματική αυτή εικόνα δημιουργεί ψευδή εντύπωση. Εάν το καρέ της φωτογραφίας αποδοθεί ολόκληρο, θα διαπιστωθεί ότι σε απόσταση αναπνοής βρίσκονταν τα ανωτέρω αναφερόμενα άτομα μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπέδου το οποίο και κάηκε. Ο εντολέας μας, ειδικότερα, βρέθηκε εκεί για να σβήσει μικρή εστία φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από καύτρα».

Στην ίδια δήλωση αναφέρουν ότι «από το επίσημο πόρισμα – αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν προήλθε από ανθρώπινη ενέργεια, αλλά ήταν αποτέλεσμα του γνωστού φυσικού φαινομένου της «κηλίδωσης» (μετάδοση καύτρας)».

Επιταχύνεται η καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές – 33 «κόκκινα» κτίρια στην Αχαΐα

Τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η νέα τεχνολογία για την επιτάχυνση της καταγραφής των ζημιών από τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές στην Αχαΐα για τον οποίο είχε γίνει αναφορά χτες εξηγεί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνοντας ότι τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις αυτοψίες σε κτίρια και υποδομές, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του, οι μηχανικοί των κλιμακίων χρησιμοποιούν ειδικά tablets και καταχωρούν τα δεδομένα των αυτοψιών σε online γεωχωρική βάση δεδομένων. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής Digispect, ολοκληρώνουν τις αυτοψίες με μεγαλύτερη ταχύτητα, ακρίβεια και ασφάλεια.

Το σύστημα επιτρέπει την άμεση προς τον χρήστη εισαγωγή όλων των απαιτούμενων εγγράφων με δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών και ψηφιακής υπογραφής. Χάρη στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, οι μηχανικοί διεκπεραιώνουν μεγαλύτερο αριθμό αυτοψιών σε συντομότερο χρόνο, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού και την άμεση στήριξη των πολιτών.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία από αυτοψίες που διενεργήθηκαν τις τελευταίες ώρες

Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου : 2 «πράσινα», 11 «κίτρινα», 20 «κόκκινα» (σύνολο: 33 κτίρια)

: 2 «πράσινα», 11 «κίτρινα», 20 «κόκκινα» (σύνολο: 33 κτίρια) Δημοτική Κοινότητα Αλισσού : 3 «πράσινα», 14 «κίτρινα», 3 «κόκκινα» (σύνολο: 20 κτίρια)

: 3 «πράσινα», 14 «κίτρινα», 3 «κόκκινα» (σύνολο: 20 κτίρια) Δημοτική Κοινότητα Αχαϊκού: 2 «κόκκινα»

2 «κόκκινα» Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αλισσού : 1 «κίτρινο», 1 «κόκκινο»

: 1 «κίτρινο», 1 «κόκκινο» Δημοτική Κοινότητα Χαϊκαλίου: 4 «κίτρινα», 1 «κόκκινο» (σύνολο: 5 κτίρια)

Δήμος Ερυμάνθου

Δημοτική Κοινότητα Βασιλικού: 1 «πράσινο», 4 «κίτρινα», 1 «κόκκινο» (σύνολο: 6 κτίρια)

1 «πράσινο», 4 «κίτρινα», 1 «κόκκινο» (σύνολο: 6 κτίρια) Δημοτική Κοινότητα Ισώματος: 3 «κίτρινα»

Δήμος Πατρέων

Δημοτική Κοινότητα Βραχναιίκων : 1 «πράσινο», 12 «κίτρινα», 3 «κόκκινα» (σύνολο: 16 κτίρια)

: 1 «πράσινο», 12 «κίτρινα», 3 «κόκκινα» (σύνολο: 16 κτίρια) Δημοτική Κοινότητα Θεριανού : 1 «πράσινο», 4 «κίτρινα», 1 «κόκκινο»

: 1 «πράσινο», 4 «κίτρινα», 1 «κόκκινο» Δημοτική Κοινότητα Τσουκαλαιίκων: 2 «πράσινα», 6 «κίτρινα», 1 «κόκκινο» (σύνολο: 9 κτίρια)

Σε δήλωσή του, ο Κώστας Κατσαφάδος, ανέφερε: «Η πολιτεία βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών που δοκιμάζονται. Ήδη έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και την ανακούφιση των πληγέντων. Αύριο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας και όλους τους αρμόδιους φορείς, με αντικείμενο τον σχεδιασμό της ανασυγκρότησης της περιοχής και την επιτάχυνση των παρεμβάσεων αποκατάστασης».

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με χτεσινή δήλωση του κ. Κατσαφάδου, στόχος είναι οι πρώτες αποζημιώσεις να καταβληθούν πριν από το τέλος Αυγούστου.