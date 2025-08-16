Πάτρα: Από βραχυκύκλωμα σε καλώδια φέρεται να ξεκίνησε η καταστροφική φωτιά – Τι κατέθεσε μάρτυρας για τον 25χρονο που συνελήφθη

Καταλυτικά ευρήματα από την αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και του ανακριτικού της Πυροσβεστικής, στο Βασιλικό στην Πάτρα, φέρνουν νέα δεδομένα για τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς που έπληξε την περιοχή.

Πάτρα: Νέα προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο 25χρονος που συνελήφθη για εμπρησμό

Σύμφωνα με τον ALPHA, έμπειρα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εντόπισαν το σημείο μηδέν από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά κλαδιά δέντρου. Εκεί όπως φαίνεται και σε φωτογραφία-ντοκουμέντο τα κλαδιά ενός δέντρου βρίσκονται μέσα σε καλώδια ηλεκτροδότησης. Οι αρχές εκτιμούν πως προκλήθηκε ένωση των δύο φάσεων του ρεύματος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί διαρκές βραχυκύκλωμα και συνεχείς σπινθήρες που κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς. Η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία, λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Στο ίδιο συμπέρασμα φαίνεται να καταλήγει και ο δικαστικός πραγματογνώμονας, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο, ενισχύοντας την εκδοχή της ηλεκτρικής αιτίας.

Παράλληλα, αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία για τη φωτιά που ξέσπασε στο Γηροκομειό, επίσης στην περιοχή της Πάτρας. Η Πυροσβεστική, έπειτα από αυτοψία, εκτιμά πως η πυρκαγιά δεν προκλήθηκε από εμπρηστική ενέργεια, αλλά από μεταφερόμενη καύτρα του κυρίου μετώπου — φαινόμενο γνωστό ως κηλίδωση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μαρτυρία κατοίκου που ρίχνει νέο φως στην υπόθεση του 25χρονου συλληφθέντα. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο 25χρονος δεν είχε εμπλοκή με την εκκίνηση της φωτιάς, αλλά έσπευσε στο σημείο όταν είδε καπνούς και προσπάθησε να τη σβήσει. Κάτοικοι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο χωράφι, του φώναζαν να απομακρυνθεί άμεσα, προτού κινδυνεύσει από τις φλόγες.

