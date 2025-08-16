Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – Απομακρύνθηκε άνδρας απο το κτίριο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στις φλόγες τυλίχτηκε το απόγευμα του Σαββάτου διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Χειμωνίδου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το voria.gr, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες φλόγες ξεπήδησαν από διαμέρισμα του τρίτου ορόφου οικοδομής, ενώ ο καπνός κάλυψε και έπνιξε την περιοχή.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο και ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη με τη φωτιά, ερευνώντας παράλληλα μήπως υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Νωρίτερα απεγκλώβισαν έναν άντρα μέσω του κλιμακοστασίου και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, ενώ στη συνέχεια παραδόθηκε σε μονάδα του ΕΚΑΒ.

Έπειτα από ώρα κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στο διαμέρισμα, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό του χωρίς ωστόσο η φωτιά να επεκταθεί στους άλλους ορόφους.

Πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά ακούστηκαν μικρές εκρήξεις σαν πυροτέχνηματα. Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα διερεύνησει τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική από τον καπνό, ενώ στην περιοχή βρίσκονται και δυνάμεις της αστυνομίας.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: