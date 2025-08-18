Λασίθι: Στο νοσοκομείο 14χρονη που μέθυσε σε γλέντι – Συνελήφθησαν ο πατέρας της και η υπεύθυνη της διοργάνωσης 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρυθμίσεις για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους

Μία ανήλικη, μόλις 14 χρόνων, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης, κινητοποιώντας τις Αρχές στο Λασίθι της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν η 14χρονη βρισκόταν μαζί με τον 42χρονο πατέρα της σε γλέντι ενός χωριού στην περιοχή του Λασιθίου.

Κάποια στιγμή η 14χρονη κατανάλωσε αλκοόλ με αποτέλεσμα να νιώσει έντονη αδιαθεσία και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Άμεσα, ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, έλαβε τις απαραίτητες καταθέσεις και προχώρησε στη σύλληψη του 42χρονου πατέρα της.

Παράλληλα, οι Αρχές συνέλαβαν και την 29χρονη υπεύθυνη του πολιτιστικού συλλόγου που είχε διοργανώσει το γλέντι.

