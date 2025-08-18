Οι κινήσεις – ματ του Αλέξανδρου Εξάρχου που κερδίζουν την εμπιστοσύνη της αγοράς

Το στρατηγικό όραμα του επικεφαλής του Ομίλου ΑΚΤOR για την επόμενη ημέρα.

Της ΜΑΙΡΗΣ Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τρία χρόνια πριν, όταν η Winex Investments των Εξάρχου – Μπάκου – Καϋμενάκη εισερχόταν στο μετοχικό κεφάλαιο της τότε Intrakat, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εξέφραζαν τις αμφιβολίες τους για το σκεπτικό και τους στόχους του εγχειρήματος. Τρία χρόνια μετά, η στρατηγική και οι κινήσεις του επικεφαλής του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρου Εξάρχου δικαιώνονται, καθώς φαίνεται ότι κερδίζει ένα στοίχημα στο οποίο λίγοι το 2022 θα έβαζαν τα χρήματά τους. Οσοι πάντως τα έβαλαν στην τότε Intrakat, μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια έχουν εξαπλασιάσει την επένδυσή τους, όπως άλλωστε συνέβη και για όσους ακολούθησαν την τριανδρία και τον Εξάρχου στο άλλο επιχειρηματικό εγχείρημά τους, την εξυγίανση και την ανάπτυξη της Παγκρήτιας Τράπεζας από μια υπό πτώχευση περιφερειακή τράπεζα στη μετέπειτα συγχώνευσή της με την Τράπεζα Αττικής -της οποίας η κεφαλαιοποίηση μέσα στην εβδομάδα πέρασε τα 2 δισ. ευρώ- και τη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα της χώρας.

Οι εξελίξεις του τελευταίου έτους επιβεβαιώνουν αυτές τις εκτιμήσεις, αλλά και την αξιοπιστία των λόγων του επικεφαλής του Ομίλου. Μέσα σε μόλις τρία χρόνια ο Όμιλος AKTOR πέτυχε τον τριπλασιασμό του κύκλου εργασιών και τον εξαπλασιασμό του EBITDA, ξεπερνώντας, μάλιστα, τις αρχικές προσδοκίες, ενώ το 2025 έσοδα και EBITDA εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1,5 δισ. ευρώ και τα 200 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή και ταμειακή βάση, αλλά και χαμηλό δανεισμό, χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να επιταχύνει εξαγορές ύψους 2 δισ. ευρώ που έχει ανακοινώσει, εκ των οποίων άνω του 1 δισ. ευρώ υλοποιείται ήδη εντός του έτους. Ο Όμιλος AKTOR ανήκει εδώ και λίγους μήνες στον δείκτη Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η κεφαλαιοποίησή του έχει πλέον ξεπεράσει τα 1,25 δισ. ευρώ (από μόλις 250 εκατ. ευρώ το 2022) και το ανεκτέλεστο έργων σήμερα προσεγγίζει τα 5 δισ. ευρώ. Πίσω από όλα αυτά κρύβονται ο σχεδιασμός του Αλέξανδρου Εξάρχου για εξαγορά της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στα τέλη του 2023 και η λειτουργική ενσωμάτωσή της στον μηχανισμό παραγωγής του Ομίλου, προσφέροντας πρόσβαση σε τεχνογνωσία, τεράστια εμπειρία και πολύ σημαντικά έργα υποδομής.

Aποτελέσματα

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου έβαλε μπροστά τις μηχανές του AKTOR, «ξύπνησε το θηρίο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ίδιος στη γενική συνέλευση του Ιουλίου, φέρνοντας χειροπιαστά αποτελέσματα: Παραδόθηκαν μεγάλα έργα που είχαν μείνει πίσω, όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης (ένα από τα δυσκολότερα έργα στην ελληνική τεχνική ιστορία), ο μεγάλος περιφερειακός του Βουκουρεστίου και ο οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος, ενώ δόθηκε προ ημερών στην κυκλοφορία -και, μάλιστα, ταχύτερα από το προβλεπόμενο- το τμήμα Άκτιο – Άγιος Νικόλαος – Λευκάδα (το έργο σύνδεσης της Λευκάδας με τον Δυτικό Αξονα) ώστε να εξυπηρετηθούν οι εκδρομείς του Αυγούστου. Ιδίως τα δύο έργα που παραδόθηκαν πρόσφατα, το Πάτρα – Πύργος και το Βόνιτσα – Λευκάδα, ανέδειξαν την υψηλή τεχνογνωσία, την αποτελεσματικότητα και κυρίως την αφοσίωση των ανθρώπων του Ομίλου AKTOR. Σταδιακά, ο Αλέξανδρος Εξάρχου, έχοντας στο μεταξύ εξοφλήσει το σύνολο του τιμήματος εξαγοράς και των ενδοομιλικών δανείων της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ύψους 224 εκατ. ευρώ, κλείνει τα μέτωπα των έργων του παρελθόντος και επιταχύνει τις κατασκευαστικές μηχανές του Ομίλου AKTOR στα έργα νέας γενιάς και υψηλής κερδοφορίας: Στα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα της Ρουμανίας, στις δύο εργολαβίες του ΒΟΑΚ (Χερσόνησος – Νεάπολη και Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος), στον Οδικό Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη που υλοποιείται με ΣΔΙΤ, στην παράκαμψη της Γιάλοβας και στα έργα στο Ελληνικό, ενώ μεταξύ πολλών άλλων, τα εργοτάξια εργάζονται στο φουλ.

Παράλληλα, ο Όμιλος AKTOR προωθεί την εκκίνηση των εργασιών σε πολύ σημαντικά έργα, όπως τα συγκοινωνιακά έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, ενώ ωριμάζει κτιριακά έργα ΣΔΙΤ, μια κατηγορία στην οποία έχει στραφεί στρατηγικά και επενδύει συστηματικά, καθώς υπόσχεται επαναλαμβανόμενα έσοδα στο μέλλον. Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR έχει εκκινήσει έναν νέο κύκλο ανάπτυξης, υλοποιώντας ένα στρατηγικό σχέδιο για επέκταση σε νέους τομείς της οικονομίας, όπως τα έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης, το real estate, η ενέργεια και η διαχείριση εγκαταστάσεων, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Με λίγα λόγια, θα εφαρμοστεί ένα καθετοποιημένο μοντέλο λειτουργίας με πέντε θυγατρικές (για κατασκευές, συμμετοχές, ΑΠΕ, real estate και διαχείριση εγκαταστάσεων, αντίστοιχα), στο πλαίσιο μιας πιο ευέλικτης και δυναμικής ενδοομιλικής δομής, που έχει ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας και των ταμειακών ροών και την ανάδειξη του Ομίλου σε έναν εκ των ισχυρότερων της χώρας.

Κορωνίδα του σχεδιασμού του Αλέξανδρου Εξάρχου είναι οι επικείμενες εξαγορές που θα ενισχύσουν τον στόχο για καινούργια πεδία δραστηριοποίησης, νέες πηγές εσόδων και ένα σημαντικά ισχυρότερο χρηματοοικονομικό προφίλ: Επίκειται η ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, που θα φέρει νέα έργα και έσοδα ύψους εκατοντάδων εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, ενώ ολοκληρώνονται σταδιακά εξαγορές στον χώρο των ΑΠΕ που θα ενισχύσουν τις ενεργειακές δραστηριότητες του Ομίλου, ο οποίος αναμένεται να κλείσει το 2025 με 350 MW ανανεώσιμα εν λειτουργία. Στόχος του επικεφαλής του Ομίλου είναι στο τέλος της δεκαετίας, όταν οι ευκαιρίες της παραδοσιακής αγοράς των δημοσίων έργων θα είναι λιγότερες, οι νέοι και δυναμικοί τομείς να τροφοδοτούν με έσοδα και δραστηριότητες τον Όμιλο με στόχο την παραγωγή αξίας για την οικονομία, τους μετόχους και την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι κανείς να απορεί για την εμπιστοσύνη που δείχνει η αγορά στις εκτιμήσεις του Αλέξανδρου Εξάρχου για το μέλλον. Η εμπιστοσύνη αυτή άλλωστε είναι ο λόγος που η μετοχή της AKTOR και της Τράπεζας Αττικής έχουν την ξέφρενη αυτή άνοδο, η οποία στην πραγματικότητα προεξοφλεί τις μελλοντικές εκτιμήσεις του Αλέξανδρου Εξάρχου και τη βεβαιότητα της αγοράς ότι αφού το είπε θα το κάνει.

