Βίντεο: Σκηνές χάους σε παραλία της Ισπανίας από την «Καταιγίδα του Σατανά» – Θυελλώδεις άνεμοι «σάρωσαν» την ακτή

Τουρίστες σε παραλία της νότιας Ισπανίας βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα ακραίο φαινόμενο που οι τοπικοί κάτοικοι αποκάλεσαν «Καταιγίδα του Σατανά», ενώ την ίδια ώρα η χώρα πλήττεται από ένα κύμα καύσωνα με 45 βαθμούς Κελσίου και δεκάδες καταστροφικές πυρκαγιές.

Στην Costa Granadina, το απόγευμα της Κυριακής, σημειώθηκε το σπάνιο φαινόμενο «heat burst» (θερμική έκρηξη), με ριπές ανέμου σχεδόν τυφώνα, που προκάλεσαν πανικό στους παραθεριστές.

Σε βίντεο φαίνονται λουόμενοι να τρέχουν για να σωθούν, καθώς ομπρέλες και ξαπλώστρες εκσφενδονίζονται στην άμμο, ενώ πέντε άτομα χρειάστηκαν διάσωση στη θάλασσα, όταν φουσκωτές βάρκες και σανίδες παρασύρθηκαν στα ανοιχτά.



Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία, Aemet, ανακοίνωσε στο X: «Η θερμοκρασία ανέβηκε ραγδαία στους 40°C στις 7.50 μ.μ., συνοδευόμενη από πολύ δυνατές ριπές ανέμου που έφτασαν τα 53 μίλια/ώρα».

Η δήμαρχος της Μοτρίλ, Λουίσα Γκαρθία Τσαμόρο, προειδοποίησε λίγο αργότερα: «Προσοχή. Ζούμε αυτό που είναι γνωστό ως heat burst με πολύ δυνατούς, σχεδόν τυφώνιους ανέμους. Συνιστούμε να μην βγαίνετε από τα σπίτια σας ή να παραμένετε στον δρόμο. Να επιδείξετε τη μέγιστη προσοχή».

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους στην παραλία της Torrenueva.

Menudo susto esta tarde en #Torrenueva. Un reventón térmico arrasó con sillas, sombrillas, y plásticos volando por el aire. El viento caliente como el del Sáhara levantó cortinas de aire, tiró contenedores y todo para el mar. Niños y adultos con ataques de ansiedad, locura



«Τι τρόμος. Ένα heat burst σάρωσε καρέκλες και ομπρέλες. Ήταν ένας καυτός άνεμος σαν τους ανέμους από την έρημο Σαχάρα. Έριξε κάτω κοντέινερ και παρέσυρε τα πάντα στη θάλασσα. Παιδιά και ενήλικες υπέστησαν κρίσεις πανικού», είπε μια γυναίκα.

Ένας άλλος κάτοικος πρόσθεσε: «Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί μια τόσο απότομη αλλαγή του καιρού σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα».

Την ίδια ώρα, η Ισπανία παλεύει με τις χειρότερες πυρκαγιές της ιστορίας της, που έχουν ήδη κατακάψει σχεδόν 300.000 στρέμματα σε διάφορες περιοχές και έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους κι ένας πυροσβέστης.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την Κυριακή την αποστολή επιπλέον 500 στρατιωτών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 1.900.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η επιχείρηση αποτελεί «πιθανότατα» τη μεγαλύτερη κινητοποίηση πολιτικής προστασίας στην ιστορία της Ευρώπης.

Στη Γαλικία μόνο, οι αρχές δίνουν μάχη με 12 μεγάλες πυρκαγιές κοντά στην πόλη Ουρένσε, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης, Αλφόνσο Ρουέντα, σε συνέντευξη Τύπου.