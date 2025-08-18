Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους: «Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο» το νέο μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις

«Μεγάλη ημέρα» για τον Λευκό Οίκο η Δευτέρα, καθώς σε αυτόν μετατίθενται οι διπλωματικές προσπάθειες, για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, μετά την συνάντηση κορφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο πρόεδρος Τραμπ υποδέχεται σήμερα τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, για να συζητήσουν το επόμενο βήμα μετά την συνάντηση που είχε με τον Πούτιν στην Αλάσκα. Στο επίκεντρο αναμένεται να είναι μία ενδελεχής ενημέρωση για το ειπώθηκε στην Αλάσκα, και η διακρίβωση των απαιτήσεων που έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Ζελένσκι λέγοντας ότι πρέπει να ξεχάσει την Κριμαία και την συνδρομή του ΝΑΤΟ.

Οι συναντήσεις αναμένεται να αρχίσουν στις 19.00 ώρα Ελλάδας, οπότε θα φτάσουν στον Λευκό Οίκο οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Μετά από μία ώρα Θα αφιχθεί στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος Ζελένσκι και αμέσως θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, στις 20.15.

Στις 21.15 αναμένεται να γίνει η επίσημη υποδοχή των Ευρωπαίων ηγετών από τον Τραμπ. Η συνάντηση με τους Ευρωπαίου ηγέτες αναμένεται να αρχίσει έπειτα από μία ώρα, περίπου στις 22.15 ώρα Ελλάδας.

«Θα διαπιστώσουμε σύντομα πόσο γενναίοι είναι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και πόσο έτοιμοι να υποστηρίξουν την Ουκρανία, καθώς ο Τραμπ υπονόμευσε την ενότητα της Δυτικής Συμμαχίας απορρίπτοντας την άμεση κατάπαυση του πυρός, σχολιάζει το Sky News, ενώ το CNN επισημαίνει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος βρίσκεται σε επικίνδυνα νερά καθώς θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι θα του ζητηθεί να παραδώσει γη με αντάλλαγμα κάποιου είδους εγγυήσεις ασφαλείας.

Live όλες οι εξελίξεις

Τι θα φορέσει ο Ζελένσκι

Ο Λευκός Οίκος ρώτησε Ουκρανούς αξιωματούχους αν ο Zelenskiy θα φορέσει κοστούμι στη συνάντησή του, ανέφερε τη Δευτέρα το Axios. Στη συνάντησή του με τον Τραμπ τον Φεβρουάριο, ο Ζελένσκι είχε δεχτεί επίπληξη από έναν Αμερικανό δημοσιογράφο επειδή δεν φορούσε κοστούμι στον Λευκό Οίκο.

Η εκδήλωση κατέληξε σε φωνές για το αν έδειχνε επαρκή ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Από τότε ο Ουκρανός ηγέτης άλλαξε τα τυπικά μπλουζάκια του στρατιωτικού τύπου χακί και τις μακρυμάνικες μπλούζες του με πιο επίσημα, αλλά ακόμα στιβαρά, μαύρα σακάκια και πουκάμισα τύπου κοστούμι.

Στάρμερ: “Πρέπει να το κάνουμε σωστά”

“Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ειρήνη, ότι θα είναι διαρκής ειρήνη, ότι θα είναι ακριβής και θα είναι και δίκαιη”, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Keir Starmer σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X, στην οποία αναφέρει ότι κατευθύνεται στην Ουάσινγκτον.

I’m on my way to Washington D.C. to meet @POTUS, @ZelenskyyUa and other leaders. Here’s why: pic.twitter.com/5mj4fTzP06 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 18, 2025

Τραμπ: «Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο»

Την σημασία της σημερινής ημέρας τόνισε ο Ντόναλντα Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, στο οποίο έκανε ανάρτηση αναφέροντας: «Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο. Ποτέ δεν είχαμε τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες εδώ ταυτόχρονα. Μεγάλη τιμή για την Αμερική!!! Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα;;;; ».

Ζελένσκι: «Ο Πούτιν διεξάγει επιδεικτικά κυνικές επιθέσεις για να εξευτελίσει την διπλωματία – Η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για τον πόλεμο»

Η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για τον πόλεμο που εξαπέλυσε, δηλώνει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγο πριν από την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον, για την εξεύρεση λύσης στην σύρραξη.

Η Ρωσία διεξήγαγε κυνικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, στις οποίες περιλαμβάνεται και επίθεση κατά πετρελαϊκής μονάδας του Αζερμπαϊτζάν, καταγγέλλει ο ουκρανός πρόεδρος.

Τζέι Ντι Βανς: Θα παραστεί στη συνάντηση Τραμπ –Ζελένσκι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα παραστεί σήμερα στην συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, μετέδωσε σήμερα το ABC News, επικαλούμενο πηγή που έχει γνώσει του προγράμματος.

Bloomberg: Το δίλημμα του Ζελένσκι ανάμεσα στην οργή Τραμπ και τις απαιτήσεις του Πούτιν – Η Ουκρανία μπροστά στο αδιέξοδο μιας «επώδυνης» ειρήνης

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: είτε να αντιμετωπίσει την οργή του Ντόναλντ Τραμπ είτε να δεχθεί μια γρήγορη συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, πληρώνοντας το βαρύ τίμημα της παραχώρησης εδαφών για ασαφείς εγγυήσεις ασφάλειας, που θα μπορούσαν να δώσουν τη δυνατότητα στη Μόσχα να επιστρέψει πιο δυνατή μέσα σε λίγα χρόνια.

Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι πριν από την κρίσιμη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο – Συνομιλίες υψηλού ρίσκου στον Λευκό Οίκο με Ευρωπαίους ηγέτες

Η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να φιλοξενήσει σήμερα μια κρίσιμη διπλωματική σύνοδο, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρόκειται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών σε μια προσπάθεια χαρτογράφησης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος και η ειρήνη να έχει διάρκεια

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε μέσω της πλατφόρμας X πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα», αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια». Έκανε την ανάρτηση μερικές ώρες πριν από τη συνάντησή του (αργότερα σήμερα Δευτέρα) με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, όπου ενημέρωσε πως έφθασε ήδη ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ντόναλντ Τραμπ σε Ζελένσκι: «Ξέχνα την Κριμαία και το ΝΑΤΟ – Δεν υπάρχει επιστροφή»

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προχωρήσει σε μια διαπραγμάτευση με στόχο τη λήξη της πολεμικής σύγκρουσης με τη Ρωσία, που διαρκεί ήδη τρεισήμισι χρόνια.

