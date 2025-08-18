Bloomberg: Το δίλημμα του Ζελένσκι ανάμεσα στην οργή Τραμπ και τις απαιτήσεις του Πούτιν – Η Ουκρανία μπροστά στο αδιέξοδο μιας «επώδυνης» ειρήνης

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: είτε να αντιμετωπίσει την οργή του Ντόναλντ Τραμπ είτε να δεχθεί μια γρήγορη συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, πληρώνοντας το βαρύ τίμημα της παραχώρησης εδαφών για ασαφείς εγγυήσεις ασφάλειας, που θα μπορούσαν να δώσουν τη δυνατότητα στη Μόσχα να επιστρέψει πιο δυνατή μέσα σε λίγα χρόνια.

Σύμφωνα με το Bloomberg, αυτή είναι η υπαρξιακή πρόκληση που αντιμετωπίζει ο Ζελένσκι καθώς ετοιμάζεται για συνομιλίες με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, σήμερα Δευτέρα.

Το Bloomberg σχολιάζει ότι η κατάσταση είναι περίπλοκη, υπενθυμίζοντας ότι η προηγούμενη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, τον Φεβρουάριο, κατέληξε σε έντονη αντιπαράθεση με τον Τραμπ και προσωρινή διακοπή της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, τον Ζελένσκι συνοδεύει μια ομάδα Ευρωπαίων ηγετών, όμως η επιρροή τους είναι περιορισμένη και δεν έχουν πάντα κοινή στάση.

Η «συμμαχία των προθύμων» αναμένεται να ζητήσει από τον Τραμπ σαφή απάντηση για το ποιες εγγυήσεις ασφάλειας είναι διατεθειμένες να προσφέρουν οι ΗΠΑ, καθώς προσπαθούν να οργανώσουν συνάντηση του Ζελένσκι με τον Πούτιν.

Μεταξύ των Ευρωπαίων που συνοδεύουν τον Ουκρανό πρόεδρο είναι και προσωπικότητες με τις οποίες ο Τραμπ έχει καλές σχέσεις, όπως ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, αναφέρει το Bloomberg.

Όπως σημειώνει άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις και μίλησε ανώνυμα στο Bloomberg, οι στόχοι του Ζελένσκι περιλαμβάνουν: να μάθει περισσότερα για τις απαιτήσεις του Πούτιν, να καθορίσει τον χρόνο για μια τριμερή συνάντηση και να πιέσει τις ΗΠΑ για αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Η επιτυχία εξαρτάται από το πόσο έχει επηρεάσει ο Πούτιν τον Τραμπ, προσθέτει η ίδια πηγή.

Το Bloomberg υπενθυμίζει ότι μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, ο Τραμπ φάνηκε να ευθυγραμμίζεται ξανά με τον Ρώσο Πρόεδρο, απορρίπτοντας την απαίτηση για άμεση εκεχειρία ως προϋπόθεση για διαπραγματεύσεις και προτείνοντας στον Ζελένσκι να προχωρήσει γρήγορα σε σχέδιο ειρήνης.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή σε κοινή συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πως «Ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις. Θα χρειαστεί χρόνος να τις εξετάσουμε όλες – είναι αδύνατο να το κάνουμε υπό την πίεση των όπλων», προσθέτοντας ότι «μια εκεχειρία θα ήταν απαραίτητη για να δουλέψουμε γρήγορα σε μια τελική συμφωνία».

Παρά τις σκληρές απαιτήσεις προς την Ουκρανία, το Bloomberg σημειώνει ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ είναι πλέον έτοιμες να στηρίξουν μια συμφωνία.

Μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οι ΗΠΑ μπορούν να συνεισφέρουν σε οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφάλειας, και ότι ο Πούτιν ήταν πρόθυμος να το δεχθεί.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές ποιο είδος εγγυήσεων συζητείται και τι είναι διατεθειμένος να δεχθεί ο Ρώσος ηγέτης.

Ο Ζελένσκι τόνισε: «Επειδή το ζήτημα των εδαφών είναι τόσο σημαντικό, θα πρέπει να συζητηθεί μόνο από τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας» σε μια συνάντηση με συμμετοχή των ΗΠΑ.

«Μέχρι στιγμής η Ρωσία δεν δίνει κανένα σημάδι ότι η τριμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί».

Όπως δήλωσε ο ίδιος, «Είναι σημαντικό οι ΗΠΑ να συμφωνήσουν να συνεργαστούν με την Ευρώπη για να παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία. Αλλά δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει, ποιος θα είναι ο ρόλος της Αμερικής, ποιος της Ευρώπης, τι μπορεί να κάνει η ΕΕ. Και αυτός είναι ο κύριος στόχος μας».

Το Bloomberg υπενθυμίζει ότι η άρνηση του Ζελένσκι να παραχωρήσει εδάφη αντικατοπτρίζει τη στάση της πλειονότητας των Ουκρανών, αν και η υποστήριξη στο πρόσωπό του έχει μειωθεί καθώς οι αντεπιθέσεις δυσκολεύουν και οι απώλειες αυξάνονται.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι συνομιλίες στην Ουάσινγκτον θα είναι επίσης κρίσιμες για το μέλλον του Ζελένσκι στο εσωτερικό της χώρας.

Στα τέλη Ιουλίου αντιμετώπισε την πρώτη πολιτική κρίση του από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, όταν χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν ενάντια στις προσπάθειες υπονόμευσης των θεσμών κατά της διαφθοράς. Ο Ζελένσκι υποχώρησε και επανέφερε την ανεξαρτησία στις υπηρεσίες που ερευνούν υψηλόβαθμους αξιωματούχους.