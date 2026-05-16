Γερμανία: Διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη – Ένας νεκρός και 17 τραυματίες

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

GERMANY
φωτογραφία αρχείου (Photo by Sascha Ditscher / dpa / AFP)
Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και τη διακομιδή 30 άλλων σε νοσοκομείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των τοπικών αρχών.

Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας κι ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία.

Οι βαυαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρρευσε, ούτε και τα αίτια της διαρροής.

Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) μετέδωσε πως στο σημείο έσπευσαν 65 πυροσβέστες, ορισμένοι με φόρμες χημικής προστασίας, που απομάκρυναν δεκάδες εργαζόμενους από το κτίριο.

Πηγή: AΠE – MΠE

