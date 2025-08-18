Ζελένσκι: Του ζήτησε συγγνώμη ο δημοσιογράφος που τον είχε ρωτήσει για τα ρούχα του – «Είναι εξαιρετικό το κοστούμι σας»

Ανοιχτούς λογαριασμούς με κάποιους Αμερικανούς δημοσιογράφους φάνηκε ότι είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Κατά την διάρκεια των ερωτήσεων πήρε τον λόγο ο δημοσιογράφος του ακροδεξιού δικτύου «Real America’s Voice», Μπράιαν Γκλεν, ο οποίος είχε ρωτήσει τον Μάρτιο του 2025 στον Λευκό Οίκο τον Ζελένσκι γιατί δεν φοράει κοστούμι.

«Είσαι στο υψηλότερο επίπεδο στο γραφείο αυτής της χώρας και αρνείσαι να φορέσεις κοστούμι. Θέλω απλώς να δω αν — έχεις κοστούμι;», είχε πει τότε ο δημοσιογράφος. «Πολλοί Αμερικανοί έχουν προβλήματα με το ότι δεν σέβεσαι το γραφείο αυτό», είχε σχολιάσει ο Μπράιαν Γκλεν.

Σε αυτή τη επίσκεψη είπε στον Ζελένσκι «είναι εξαιρετικό το κοστούμι σας». Σε εκείνο το σημείο παρενέβη ο Ντόναλντ Τραμπ που ανέφερε χαμογελαστός: «Του είπα ακριβώς το ίδιο νωρίτερα».

Ο δημοσιογράφος συνέχισε και ζήτησε συγγνώμη από τον Ουκρανό πρόεδρο. Τότε ο Ζελένσκι αστειευόμενος είπε ότι βλέπει πώς ο δημοσιογράφος φοράει το ίδιο κοστούμι που φορούσε τον Μάρτιο ενώ ο ίδιος έχει αλλάξει ρούχα.