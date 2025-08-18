Κλέλια Ανδριολάτου: Δροσίζεται κάνοντας βουτιά σε καταγάλανα νερά – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές της παρέα με την καλή της φίλη Βάσια Κωσταρά. Η ηθοποιός και η σχεδιάστρια μόδας διατηρούν δυνατό δεσμό φιλίας και απολαμβάνουν παρέα τις καλοκαιρινές τους διακοπές σχίζοντας τα νερά των ελληνικών θαλασσών με σκάφος.

Κλέλια Ανδριολάτου-Βάσια Κωσταρά: Ποζάρουν με μπικίνι στην Λευκάδα και ανεβάζουν την θερμοκρασία – «Είστε η Μπριζίτ Μπαρντό και η Κλόντια Σίφερ»

Σε βίντεο που ανέβασε την Δευτέρα (18/8) η Βάσια Κωσταρά φαίνεται η Κλέλια Ανδριολάτου να κάνει βουτιά σε καταγάλανα νερά από τον βατήρα του πλωτού μέσου που χρησιμοποιούν.

Μια ανάσα δροσιάς για τις δύο φίλες έπειτα από τα ξεχωριστά στιγμιότυπα που χάρισαν στους διαδικτυακούς ακολούθους τους από παραλία της Λευκάδας.

Σε φωτογραφίες της ανάρτησης φαίνονται οι δύο ταλαντούχες γυναίκες να επιδίδονται και στο δημοφιλές άθλημα του SUP.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vassia Kostara (@vassia_kostara)

