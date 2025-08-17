Κλέλια Ανδριολάτου-Βάσια Κωσταρά: Ποζάρουν με μπικίνι στην Λευκάδα και ανεβάζουν την θερμοκρασία – «Είστε η Μπριζίτ Μπαρντό και η Κλοντία Σίφερ»

Στη Λευκάδα περνούν αυτές τις ημέρες η Κλέλια Ανδριολάτου και η Βάσια Κωσταρά, που εκτός από πετυχημένες στον χώρο τους, είναι και πολύ καλές φίλες. Οι δυο τους συνηθίζουν να μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media, κάτι που έκαναν και το απόγευμα του Σαββάτου.

Η ηθοποιός και η σχεδιάστρια βρέθηκαν στην παραλία Καλαμίτσι, όπου πόζαραν στον φακό φορώντας μαύρα μαγιό. Οι φωτογραφίες συγκέντρωσαν δεκάδες θετικά σχόλια, με τους χρήστες να τις αποθεώνουν για την εμφάνισή τους.

Μάλιστα, ένας από τους θαυμαστές τους έγραψε τη μαντινάδα: «Και όταν ο ήλιος πρωτοβγεί, στέκεται και σας κοιτάζει γιατί και αυτός μπροστά σας, σαν ζητιάνος μοιάζει!!». Ένας άλλος σχολίασε πως πρόκειται για «την απόλυτη φυσική ομορφιά από την Μπριζίτ Μπαρντό Κλέλια και Κλοντία Σίφερ Βάσια».

Δείτε τις φωτογραφίες