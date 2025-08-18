Καρέ-καρέ η στιγμή που πιστολάκι εκρήγνυται μέσα σε κομμωτήριο – Γυναίκα σώθηκε την τελευταία στιγμή

Enikos Newsroom

διεθνή

Καρέ-καρέ η στιγμή που πιστολάκι εκρήγνυται την ώρα λειτουργίας

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, όταν μια γυναίκα παραλίγο να τραυματιστεί σοβαρά την ώρα που στέγνωνε τα μαλλιά της με πιστολάκι μέσα σε κομμωτήριο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Αυγούστου 2025, στην Κίνα με το βίντεο να δείχνει τη γυναίκα να κάθεται μπροστά από έναν καθρέφτη ενώ χρησιμοποιεί το σεσουάρ. Ξαφνικά, το πιστολάκι αρχίζει να πετάει σπινθήρες, προκαλώντας σοκ στην ίδια.

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η συσκευή εκρήγνυται ξανά, αυτή τη φορά τυλιγμένη στις φλόγες. Η γυναίκα αντιδρά ψύχραιμα, αποσυνδέει άμεσα τη συσκευή από την πρίζα και απομακρύνεται, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί.

Το περιστατικό προκάλεσε τρόμο αλλά και θαυμασμό για την ψυχραιμία της γυναίκας, η οποία κατάφερε να αποτρέψει μεγαλύτερη πυρκαγιά.

Το βίντεο κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια από χρήστες που εκφράζουν την ανησυχία τους για την ασφάλεια τέτοιου είδους συσκευών.

