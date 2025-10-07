Τρίκαλα: Αγρότης έχει «κατασκηνώσει» στο δρόμο γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ του χρωστάει χρήματα – Βίντεο

Κάτω από το πολιτικό γραφείο του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστα Σκρέκα, στα Τρίκαλα, έχει κατασκηνώσει από την Δευτέρα, ένας αγρότης από τον Άγιο Βησσαρίωνα του δήμου Πύλης Τρικάλων, προσπαθώντας να βρει το δίκιο του, όπως λέει.

Όπως δήλωσε στην ιστοσελίδα trikalaola, ο Βαγγέλης Καραμέτος, o ΟΠΕΚΕΠΕ του οφείλει χρήματα και είναι αποφασισμένος να δικαιωθεί, αφού η καθυστέρηση των πληρωμών τον οδήγησε σε οικονομικό αδιέξοδο.

Μάλιστα, σήμερα προχωρά σε απεργία πείνας σε ένδειξη συμπαράστασης προς το πρόσωπο του Πάνου Ρούτσι.