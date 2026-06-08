Νέος σεισμός 3,5 Ριχτερ στην Εύβοια

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Νέος σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 5 χλμ. Νότια του Προκοπίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5χλμ.