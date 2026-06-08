Νέος σεισμός 3,5 Ριχτερ στην Εύβοια

Ένας νέος σεισμός μεγέθους 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Εύβοια, με επίκεντρο 5 χλμ. νότια του Προκοπίου. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 5 χλμ., σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέος σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Εύβοια.
  • Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 5 χλμ. Νότια του Προκοπίου.
  • Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Νέος σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 5 χλμ. Νότια του Προκοπίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5χλμ.

Σεισμός

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