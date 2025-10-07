Πυροβολισμοί στη Δροσιά: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση της απόπειρας δολοφονίας του 38χρονου

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για το επεισόδιο με πυροβολισμούς εναντίον 38χρονου έξω από το σπίτι του, το πρωί της 30ης Σεπτεμβρίου στη Δροσιά. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση συνελήφθη ένας 29χρονος στη Ζάκυνθο, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, πλησίασε τον 38χρονο την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του και τον πυροβόλησε τρεις φορές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη μέσω βιντεοληπτικού υλικού και σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Εντοπίστηκε να κινείται με όχημα στη Ζάκυνθο, το απόγευμα της 4ης Οκτωβρίου, ενώ δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο. Τελικά, ύστερα από καταδίωξη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον κινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου εξιχνιάσθηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 38χρονου έξω από την οικία του που έλαβε χώρα πρωινές ώρες της 30-9-2025 στη Δροσιά.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 30-9-2025, ο 29χρονος προσέγγισε τον 38χρονο την στιγμή που εξέρχονταν από την οικία του στην περιοχή της Δροσιάς, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, και τον πυροβόλησε -3- φορές με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Άμεσα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου κατόπιν προανάκρισης και ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποίησε τον 29χρονο ημεδαπό ως δράστη της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι τον εντόπισαν να κινείται με όχημα απογευματινές ώρες της 4-10-2025 στο νησί της Ζακύνθου.

Του έκαναν σήμα για έλεγχο όμως ο 29χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και μετά από καταδίωξη τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, δυνάμει εντάλματος, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 38χρονου καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

