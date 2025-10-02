Πυροβολισμοί στη Δροσιά: Η στιγμή της απόπειρας δολοφονίας του 38χρονου – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκ προκαλεί το βίντεο που έφερε στο φως η εκπομπή «Αποκαλύψεις» και καταγράφει την απόπειρα δολοφονίας του 38χρονου τα ξημερώματα της Τρίτης στη Δροσιά. Το υλικό, που προέρχεται από κάμερα ασφαλείας, δείχνει το θύμα να πλησιάζει την εξώπορτα του σπιτιού του, όταν ξαφνικά εμφανίζεται ένας άνδρας με κουκούλα και αρχίζει να τον πυροβολεί.

Ο δράστης πυροβόλησε συνολικά τέσσερις φορές, με τον 38χρονο να προσπαθεί να σωθεί κρυμμένος πίσω από τους θάμνους του κήπου. Παρά την επιμονή του ενόπλου, που έμεινε στο σημείο για περίπου τέσσερα με πέντε λεπτά επιχειρώντας να τον αποτελειώσει, το θύμα κατάφερε να γλιτώσει.

Στο βίντεο φαίνεται και ένας άνδρας στο βάθος, ο οποίος, ακούγοντας τους πυροβολισμούς, πλησίασε και κατέγραψε με το κινητό του τις δραματικές στιγμές. Το συγκεκριμένο υλικό, μαζί με άλλα βίντεο από την περιοχή, έχουν παραδοθεί στην αστυνομία.

Ο δράστης έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται τόσο στην Αττική όσο και εκτός αυτής, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί μέχρι τώρα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 38χρονος φέρεται να έχει κατονομάσει τον δράστη. Παράλληλα, η πρώην σύντροφός του, 37 ετών, κατέθεσε και δήλωσε πως δεν γνωρίζει τίποτα για το περιστατικό.