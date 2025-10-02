Συντονισμένη προειδοποίηση Πούτιν-Κρεμλίνου για τυχόν προμήθεια της Ουκρανίας με Τόμαχοκ – Η «ανάλογη» απάντηση και η «υστερία» της Ευρώπης

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγόρησε σήμερα την Ευρώπη ότι διαδίδει “υστερία” και “ιστορίες τρόμου”, επειδή η Γαλλία και η Γερμανία προειδοποίησαν για πιθανή ρωσική επίθεση. Μιλώντας στην Κίνα κατά τη διάρκεια επίσκεψης, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί των Ευρωπαίων ηγετών ότι η Ρωσία θα επιτεθεί μια μέρα βαθύτερα στην Ευρώπη είναι “υστερία” και “ιστορίες τρόμου”.

Επίσης δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει γρήγορα σε περίπτωση που η Ευρώπη προκαλέσει τη Μόσχα, εν μέσω της υστερικής στρατιωτικοποίησης της Γηραιάς Ηπείρου, αλλά δήλωσε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί στη συμμαχία του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Είπε επίσης ότι η Ευρώπη ευθύνεται για το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι ευγνώμων στις χώρες BRICS και στις αραβικές χώρες για τις ειρηνευτικές τους προσπάθειες, καθώς και στους συμμάχους της, τη Βόρεια Κορέα και τη Λευκορωσία.

Το Κρεμλίνο

Στο ίδιο μήκος κύματος είχε κινηθεί, λίγες ώρες νωρίτερα, το Κρεμλίνο, δηλώνοντας  ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Τόμαχοκ για επιθέσεις σε βάθος της Ρωσίας τότε θα υπάρξει ένας νέος γύρος επικίνδυνης κλιμάκωσης μεταξύ Ρωσίας και Δύσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει δει τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να λάβουν μια μία τέτοια απόφαση, η οποία αν ληφθεί, τότε θα απαιτηθεί μια απάντηση από την Ρωσία.

«Εάν αυτό συμβεί, θα αποτελέσει έναν νέο γύρο έντασης που θα απαιτήσει μια ανάλογη απάντηση από την ρωσική πλευρά», δήλωσε ο Πεσκόφ στον δημοσιογράφο του Κρεμλίνου Πάβελ Ζαρούμπιν.

Ντμίτρι Πεσκόφ

«Αλλά από την άλλη, παραμένει επίσης προφανές ότι δεν υπάρχει μαγικό χάπι, μαγικό όπλο για το καθεστώς του Κιέβου, κανένα όπλο που μπορεί να αλλάξει ριζικά την πορεία των γεγονότων», δήλωσε ο Πεσκόφ. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είχε δηλώσει την Κυριακή ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το αίτημα της Ουκρανίας για την απόκτηση πυραύλων Τόμαχοκ.

Επίσης το Κρεμλίνο χαρακτήρισε τη σύλληψη (από τη Γαλλία) του δεξαμενοπλοίου Boracay, το οποίο θεωρείται ύποπτο ότι ανήκει στον λεγόμενο σκιώδη στόλο που εμπλέκεται στο ρωσικό εμπόριο πετρελαίου, «υστερία» , η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στις παγκόσμιες οδούς μεταφοράς ενέργειας.

«Δεν ξέρω τι είδους πετρέλαιο, ποια είναι η προέλευση αυτού του πετρελαίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους στα αγγλικά από το θέρετρο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας. «Τι θα γίνει αν δεν είναι ρωσικό πετρέλαιο;»

«Τι θα γίνει αν η Γαλλία δημιουργήσει τεράστια προβλήματα για όλους τους δρόμους των διεθνών ενεργειακών πηγών – τι θα συμβεί;» είπε ο Πεσκόφ. «Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά αποτελούν μέρος αυτής της υστερίας που ανέφερα προηγουμένως», είπε.

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε τον Κινέζο καπετάνιο του δεξαμενόπλοιου που υπόκειται σε κυρώσεις, και το οποίο είναι ύποπτο ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, αφότου στελέχη του γαλλικού Ναυτικού επιβιβάστηκαν στο πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της δυτικής Γαλλίας.

Πριν από τον απόπλου προς τη Γαλλία, το Boracay βρισκόταν περίπου 50 ναυτικά μίλια (90 χλμ.) νότια της Κοπεγχάγης στις 22 Σεπτεμβρίου, όταν η εκεί δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο της πόλης γύρω στις 20:30 ώρα Ελλάδος,  σύμφωνα με στοιχεία του MarineTraffic.

18:28 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Μάντσεστερ: Πώς έγινε η τρομοκρατική επίθεση στην συναγωγή – Οι «ρομποτικές» κινήσεις του δράστη και το βίντεο της εκτέλεσής του

Την εικόνα ενός άνδρα που φαίνεται να φορούσε ζώνη αυτοκτονίας με εκρηκτικά έδωσε στην δημοσιό...
17:38 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Μετακινείται με ηλεκτρικό πατίνι στο κάστρο του Ουίνδσορ – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα βίντεο του πρίγκιπα Ουίλιαμ, στην Βρετανία, να οδηγεί ένα ηλεκτρικό πατίνι στους χώρους το...
17:00 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Κανένα πλοίο του στολίσκου δεν κατάφερε να σπάσει τον αποκλεισμό, λέει το Ισραήλ – «Ένα τελευταίο παραμένει σε απόσταση»

Η ισραηλινή κυβέρνηση επιβεβαίωσε σήμερα το μεσημέρι ότι κανένα από τα πλοία του διεθνή στολίσ...
16:20 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία-Ουκρανία: Οι δύο χώρες προχώρησαν σε ανταλλαγή 185 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά

Η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν σε ανταλλαγή 185 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά, όπως αν...
