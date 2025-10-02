Χαρίτσης για την 4η Belharra: Καμιά φρεγάτα δεν υποκαθιστά το κοινωνικό κράτος

«Καμιά φρεγάτα δεν υποκαθιστά το κοινωνικό κράτος», ανέφερε από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης και «έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να θυσιάζει κοινωνικούς πόρους σε αδιαφανείς υπερεξοπλισμούς που δεν ενισχύουν πραγματικά την ασφάλειά της».

Aνέδειξε τις ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη «για την υποταγή σε ένα μιλιταριστικό δόγμα χωρίς στρατηγική, με αφορμή τη συζήτηση για την τέταρτη φρεγάτα “FDI HN”».

«Πειρατεία σε διεθνή ύδατα – Απαγωγή Ελλήνων πολιτών»

Ο Αλέξης Χαρίτσης ξεκίνησε την ομιλία του καταδικάζοντας το χθεσινό «ρεσάλτο» των ισραηλινών δυνάμεων στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης, υπογραμμίζοντας: «Απαγωγή Ελλήνων πολιτών και της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς, Πέπης Πέρκα. Κατάλυση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας».

Απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση ρώτησε: «Θα παρακολουθείτε σιωπηλοί την κυβέρνηση Νετανιάχου να καταπατά διεθνές δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα;», και ζήτησε «Καταδίκη της πειρατείας και κυρώσεις στο Ισραήλ, διακοπή στρατιωτικής και εμπορικής συνεργασίας, αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, όπως αποφάσισε ομόφωνα η Βουλή το 2015».

«Από την πατριδοκαπηλεία στον μιλιταρισμό»

Για το θέμα της τέταρτης φρεγάτας που συζητιόταν ρώτησε: «Ποια εθνική εξωτερική πολιτική έρχεται να στηρίξει η τέταρτη φρεγάτα;» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι: Αγοράζει όπλα για επικοινωνιακή διαχείριση και όχι για στρατηγική άμυνα, χρησιμοποιεί υπερεξοπλισμούς για να καλύψει την ανυπαρξία εξωτερικής πολιτικής, μετατρέπει την Ελλάδα από παράγοντα σταθερότητας σε παράγοντα μιλιταρισμού».

«Ακριβοπληρωμένη αυταπάτη»

Σχετικά με τις νέες φρεγάτες τόνισε: «Δεσμεύουμε πάνω από 4 δισ. για πλοία που απαξιώνονται πριν παραδοθούν. Η τεχνική υποστήριξη φτάνει ως το 2030 – μόλις για πέντε χρόνια! Δεν υπάρχουν δεσμευτικές συμφωνίες για συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας».

«Αυτό δεν είναι στρατηγική άμυνας, είναι ακριβοπληρωμένη αυταπάτη», είπε χαρακτηριστικά.

«Κανένα κανόνι δεν υποκαθιστά το κοινωνικό κράτος»

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς προειδοποίησε ότι «οι φρεγάτες δεν προστατεύουν από την πλημμύρα στη Θεσσαλία ούτε από την αδυναμία εύρεσης κρεβατιού σε νοσοκομείο».

«Η έννοια της ασφάλειας είναι πολυδιάστατη: κοινωνικό κράτος, δημόσια υγεία, παιδεία, υποδομές, εργασιακά δικαιώματα» είπε και πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ αποδυναμώνει την κοινωνία για να ικανοποιήσει τους εξοπλιστικούς γίγαντες».

«Η εθνική ασφάλεια δεν επιτυγχάνεται με ατέρμονους εξοπλισμούς, αλλά με σχέσεις καλής γειτονίας, σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και συνεπή διπλωματική στρατηγική. Η μεγαλομανία των υπερεξοπλισμών δεν είναι ασφάλεια. Η πατριδοκαπηλεία δεν είναι πατριωτισμός», κατέληξε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

