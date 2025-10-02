Συγχωνεύονται 27 ληξιαρχεία σε 9 – Αναλυτικά η λίστα με τους Δήμους

Συγχωνεύονται είκοσι εφτά (27) Ληξιαρχεία σε εννέα (9) με απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη και σε ικανοποίηση αντίστοιχων αιτημάτων Δήμων. Συγκεκριμένα:

1. Μετά το αίτημα του Δήμου Κοζάνης, συγχωνεύτηκαν τα Ληξιαρχεία των δημοτικών ενοτήτων Αιανής, Ελίμειας, Ελλησπόντου, Δημ. Υψηλάντη και Κοζάνης σε ένα Ληξιαρχείο, αυτό της έδρας του Δήμου, στην Κοζάνη.΄

2. Μετά το αίτημα του Δήμου Παλλήνης, συγχωνεύτηκαν τα Ληξιαρχεία των δημοτικών ενοτήτων Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης σε ένα Ληξιαρχείο, αυτό της έδρας του Δήμου, στoν Γέρακα.

3. Μετά το αίτημα του Δήμου Σουφλίου, συγχωνεύτηκαν τα Ληξιαρχεία των δημοτικών ενοτήτων Τυχερού, Ορφέα και Σουφλίου σε ένα Ληξιαρχείο, αυτό της έδρας του Δήμου, στο Σουφλί.

4. Μετά το αίτημα του Δήμου Σοφάδων Καρδίτσας, συγχωνεύτηκαν τα Ληξιαρχεία των δημοτικών ενοτήτων ‘Αρνης, Ταμασίου, Μενελαΐδας, Ρεντίνας και Σοφάδων σε ένα Ληξιαρχείο, αυτό της έδρας του Δήμου, στους Σοφάδες.

5. Μετά το αίτημα του Δήμου Διδυμότειχου, συγχωνεύτηκαν τα Ληξιαρχεία των δημοτικών ενοτήτων Διδυμότειχου και Μεταξάδων σε ένα Ληξιαρχείο, αυτό της έδρας του Δήμου, στο Διδυμότειχο.

6. Μετά το αίτημα του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, συγχωνεύτηκαν τα Ληξιαρχεία των δημοτικών ενοτήτων Φιλοθέης, Ψυχικού και Νέου Ψυχικού σε ένα Ληξιαρχείο, αυτό της έδρας του Δήμου, στο Ψυχικό.

7. Μετά το αίτημα του Δήμου Αλμωπίας, συγχωνεύτηκαν τα Ληξιαρχεία των δημοτικών ενοτήτων Εξαπλατάνου και Αριδαίας σε ένα Ληξιαρχείο, αυτό της έδρας του Δήμου, στην Αριδαία,

8. Μετά το αίτημα του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, συγχωνεύτηκαν τα Ληξιαρχεία των δημοτικών ενοτήτων Δαφνουσίων και Αταλάντης σε ένα Ληξιαρχείο, στην Αταλάντη, καθώς και τα Ληξιαρχεία των δημοτικών ενοτήτων Οπουντίων και Μαλεσίνας σε ένα Ληξιαρχείο, στη Μαλεσίνα.

Να σημειωθεί ότι το έτος 2024, καταγράφηκαν συνολικά 264.707 Ληξιαρχικές Πράξεις.

Όπως δήλωσε ο κ. Σπανάκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, «οι συγχωνεύσεις των Ληξιαρχείων αυτών εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης Κυβερνητικής μεταρρύθμισης του Δημόσιου τομέα, γίνονται μετά από σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων Δήμων εμπεδώνοντας την συστηματική συνεργασία του υπουργείου Εσωτερικών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και σκοπό έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, την μείωση του λειτουργικού κόστους (π.χ. στα πάγια, στον εξοπλισμό, τη συντήρηση, τις μεταφορές αρχείων κ.α.), την καλύτερη κατανομή προσωπικού και αρμοδιοτήτων και τέλος, την συστηματική συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ο υφυπουργός υπογράμμισε χαρακτηριστικά πως «μέσα από την ενιαία εξυπηρέτηση που επιτυγχάνεται με τις συγχωνεύσεις, οι πολίτες θα γνωρίζουν με ακρίβεια το σημείο αναφοράς για κάθε ληξιαρχική πράξη και θα περιορίζεται η σύγχυση ανάμεσα σε πολλά Ληξιαρχεία, στον ίδιο Δήμο, με μικρή χιλιομετρική απόσταση μεταξύ τους». Τέλος, τόνισε ότι «η ενιαία δομή διευκολύνει την ψηφιοποίηση των αρχείων και την ασφαλή διαχείριση των δεδομένων».