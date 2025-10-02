Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Αυτή είναι η ενδεκάδα των «πρασίνων» – Βασικός ο Ζαρουρί

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς σήμερα Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στις 19:45, θέλοντας να πετύχει το «δύο στα δύο» στη League Phase του Europa League, μετά το εντυπωσιακό 1-4 στην έδρα της Γιούνγκ Μπόις.

Ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Σίριλ Ντέσερς και Φακούντο Πελίστρι, ενώ εκτός αποστολής μένουν οι Τιν Γεντβάι, Μίλος Πάντοβιτς, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και Ντάνιελ Μαντσίνι, καθώς δεν έχουν δηλωθεί στη λίστα για την Ευρώπη.

Στο γνώριμο 4-3-3 με το οποίο παίζει φέτος η ομάδα, ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι επέστρεψε πιο νωρίς από τον τραυματισμό του, αλλά δεν κρίθηκε έτοιμος να ξεκινήσει, με αποτέλεσμα τη θέση κάτω από τα δοκάρια να παίρνει ο Αλμπάν Λαφόν. Η άμυνα θα αποτελείται από τους Γιάννη Κώτσιρα, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Αχμέντ Τουμπά και Γιώργο Κυριακόπουλο.

Στο κέντρο, ο Πέδρο Τσιριβέγια θα καλύψει τη θέση «6», μπροστά του θα κινείται ο Άνταμ Τσέριν, ενώ τον οργανωτικό ρόλο πίσω από τον φορ θα αναλάβει ο Τάσος Μπακασέτας. Στην επίθεση, στα άκρα θα βρίσκονται οι Ματέους Τετέ (δεξιά) και Ανάς Ζαρουρί (αριστερά), με τον Κάρολ Σφιντέρσκι στην κορυφή, καθώς δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες λύσεις για την επιθετική γραμμή.