Χρήστος Μοίρας: Βγήκε μιζέρια στον σχολιασμό από τις εκπομπές που εμείς δεν την βιώσαμε καθόλου

Για τα τηλεοπτικά σενάρια και τις φήμες που κυκλοφόρησαν φέτος για το πρωινό του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1 μίλησε ο Χρήστος Μοίρας. Ο σεφ, μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου την Πέμπτη 4/6, αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον σταθμό αλλά και στον τρόπο που σχολιάστηκαν οι αλλαγές από τα media.

«Πέρασε από 40 κύματα η εκπομπή, ξεκίνησε με την Τσολάκη συνέχισε με την Καραβάτου… Γνωστό είναι αυτό, μην το παίζουμε ότι δεν έχει γίνει και τίποτα. Παρ’ όλα αυτά βγήκε προς τα έξω μεγαλύτερη μιζέρια στις υπόλοιπες εκπομπές, ως σχολιασμός, που εμείς στο πλατό και στα γυρίσματα δεν την έχουμε βιώσει καθόλου πάνω μας» επισήμανε αρχικά ο γοητευτικός σεφ, στην εκπομπή του Alpha.

«Θυμάμαι πως ο Δημήτρης Πανόπουλος είχε πει για την Τσολάκη ότι ‘αυτή πέρυσι σχολίαζε εκπομπές που δεν πήγαιναν καλά’, σαν να είπε ότι ήταν καρμικό αυτό που έγινε. Αυτά δεν ξέρω αν είναι ένας τρόπος για να υπάρχει ανάμεσα στις εκπομπές μια κόντρα δημιουργώντας δικό τους περιεχόμενο. Αν δεν είναι αυτό, δεν αξίζει κανείς να μένει άνεργος», πρόσθεσε.

«Διαβάζω κι εγώ στα sites ότι η Κατερίνα Καραβάτου έχει υπογράψει αλλού, δεν έχω κάνει όμως κάποια συζήτηση μαζί της. Μ’ αρέσει πάρα πολύ ο Χρήστος Φερεντίνος, νομίζω πως ό,τι κάνει το κάνει πάρα πολύ ωραία και η Κατερίνα μπορεί να τα φέρει στα μέτρα της όλα. Είναι μια τρομερή επαγγελματίας» συμπλήρωσε ο Χρήστος Μοίρας.