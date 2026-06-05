Χρήστος Μοίρας: Βγήκε μιζέρια στον σχολιασμό από τις εκπομπές που εμείς δεν την βιώσαμε καθόλου

Ο σεφ Χρήστος Μοίρας μίλησε για τα τηλεοπτικά σενάρια και τις φήμες που αφορούν το πρωινό του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι η εκπομπή πέρασε από πολλές δυσκολίες. Επισήμανε ότι ο σχολιασμός από άλλα μέσα δημιούργησε μια μεγαλύτερη αίσθηση "μιζέριας" από αυτή που βίωσαν οι ίδιοι, ενώ εξέφρασε τον θαυμασμό του για την Κατερίνα Καραβάτου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Χρήστος Μοίρας σχολίασε τις φήμες για το πρωινό του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι «βγήκε προς τα έξω μεγαλύτερη μιζέρια στις υπόλοιπες εκπομπές, ως σχολιασμός, που εμείς στο πλατό και στα γυρίσματα δεν την έχουμε βιώσει καθόλου πάνω μας».- Ο σεφ αναφέρθηκε στα «40 κύματα» που πέρασε η εκπομπή, ξεκινώντας με την Τσολάκη και συνεχίζοντας με την Καραβάτου. Επίσης, εξέφρασε την απορία του για το αν κάποια σχόλια δημιουργούνται για να υπάρχει κόντρα μεταξύ των εκπομπών.- Ο Χρήστος Μοίρας δήλωσε πως «διαβάζω κι εγώ στα sites ότι η Κατερίνα Καραβάτου έχει υπογράψει αλλού», προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν έχει κάνει κάποια συζήτηση μαζί της. Παράλληλα, την χαρακτήρισε «τρομερή επαγγελματία».

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Για τα τηλεοπτικά σενάρια και τις φήμες που κυκλοφόρησαν φέτος για το πρωινό του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1 μίλησε ο Χρήστος Μοίρας. Ο σεφ, μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου την Πέμπτη 4/6, αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον σταθμό αλλά και στον τρόπο που σχολιάστηκαν οι αλλαγές από τα media.

«Πέρασε από 40 κύματα η εκπομπή, ξεκίνησε με την Τσολάκη συνέχισε με την Καραβάτου… Γνωστό είναι αυτό, μην το παίζουμε ότι δεν έχει γίνει και τίποτα. Παρ’ όλα αυτά βγήκε προς τα έξω μεγαλύτερη μιζέρια στις υπόλοιπες εκπομπές, ως σχολιασμός, που εμείς στο πλατό και στα γυρίσματα δεν την έχουμε βιώσει καθόλου πάνω μας» επισήμανε αρχικά ο γοητευτικός σεφ, στην εκπομπή του Alpha.

«Θυμάμαι πως ο Δημήτρης Πανόπουλος είχε πει για την Τσολάκη ότι ‘αυτή πέρυσι σχολίαζε εκπομπές που δεν πήγαιναν καλά’, σαν να είπε ότι ήταν καρμικό αυτό που έγινε. Αυτά δεν ξέρω αν είναι ένας τρόπος για να υπάρχει ανάμεσα στις εκπομπές μια κόντρα δημιουργώντας δικό τους περιεχόμενο. Αν δεν είναι αυτό, δεν αξίζει κανείς να μένει άνεργος», πρόσθεσε.

«Διαβάζω κι εγώ στα sites ότι η Κατερίνα Καραβάτου έχει υπογράψει αλλού, δεν έχω κάνει όμως κάποια συζήτηση μαζί της. Μ’ αρέσει πάρα πολύ ο Χρήστος Φερεντίνος, νομίζω πως ό,τι κάνει το κάνει πάρα πολύ ωραία και η Κατερίνα μπορεί να τα φέρει στα μέτρα της όλα. Είναι μια τρομερή επαγγελματίας» συμπλήρωσε ο Χρήστος Μοίρας.

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