Νίκος Μέλλος για το πρόβλημα υγείας που πέρασε: «Είδα πραγματικά πώς είναι να παίρνεις δύναμη από τους δικούς σου ανθρώπους»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήταν ο Νίκος Μέλλος την Πέμπτη 4 Ιουνίου. Ο ηθοποιός, τον οποίο το τηλεοπτικό κοινό παρακολουθεί στη σειρά «Το τελευταίο νησί», στη συνέντευξή του αναφέρθηκε και στον καρκίνο που αντιμετώπισε πριν από λίγους μήνες.

Μιλώντας για το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε με την υγεία του, ο Νίκος Μέλλος εξήγησε ότι: «Η αλήθεια είναι ότι η χρονιά ξεκίνησε… Γύρω στις 15 του μήνα είχα μία ενόχληση, είπα να το κοιτάξω, η ενόχληση τελικά ήταν κάτι πολύ σοβαρό, ήταν ένας καρκίνος. Τον οποίο τον αφαίρεσα και πλέον είμαι πολύ καλά».

«Δεν επέτρεπα ποτέ να είμαι ευάλωτος»

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός ανέφερε πως: «Εκτιμούσα πάντα τους φίλους μου και την οικογένειά μου. Είμαστε πολύ δεμένοι, και ήμασταν, και θα είμαστε. Αυτό το εκτιμούσα. Αλλά είδα πραγματικά πώς είναι να παίρνεις δύναμη από τους δικούς σου ανθρώπους. Αυτό δεν το είχα δει ξανά. Δεν επέτρεπα ποτέ να είμαι ευάλωτος, να με βοηθήσουν. Δεν το επέτρεπα, ήταν κάτι που το είχα από μικρός».

«Και το επέτρεψα! Με φρόντισαν πολύ και πραγματικά, και αφέθηκα. Δεν γινόταν διαφορετικά. Και με ένα τρόπο είπα και εγώ ένα ψέμα στον εαυτό μου για πρώτη φορά. Όταν το έπαθα αυτό, επειδή όλα τα χρόνια της ζωής μου κάπως είμαι πολύ άδικος και αυστηρός με τον εαυτό μου, είπα ότι “το έχεις, είσαι δυνατός”. Και έγινε αλήθεια. Με έπεισα στα αλήθεια ότι είμαι πολύ δυνατός και το πήρα όλο στη πλάκα, κατευθείαν», πρόσθεσε ο Νίκος Μέλλος.