Χριστίνα Μπόμπα για Σάκη Τανιμανίδη: «Στο σπίτι εγώ είμαι πιο αυστηρή – Εκείνος είναι πιο χαλαρός, είμαστε τα δύο άκρα»

Η Χριστίνα Μπόμπα, σε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», περιέγραψε τις διαφορές της με τον Σάκη Τανιμανίδη όσον αφορά την οικογενειακή τους ζωή και την ανατροφή των παιδιών, δηλώνοντας ότι εκείνη είναι πιο αυστηρή, ενώ εκείνος πιο χαλαρός. Εξήγησε επίσης τους λόγους για τους οποίους μπορεί να διαφωνήσουν, τονίζοντας ότι οι διαφωνίες τους δεν είναι έντονες.

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Χριστίνα Μπόμπα
Φωτογραφία: Instagram/chrismpo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Χριστίνα Μπόμπα αποκάλυψε ότι «Στο σπίτι εγώ είμαι πιο αυστηρή στο πρόγραμμα και στη πειθαρχία», ενώ ο Σάκης Τανιμανίδης είναι πιο χαλαρός.
  • Η influencer και επιχειρηματίας δήλωσε πως «ο Σάκης λειτουργεί μέσα σε ένα δημιουργικό χάος, και εγώ μέσα σε απόλυτα κουτάκια», τονίζοντας τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις.
  • Όπως ανέφερε, δεν τσακώνονται συχνά, αλλά μπορεί να διαφωνήσουν για θέματα όπως «άμα δώσει παραπάνω γλυκά στα παιδιά, άμα τα κοιμίσουμε αργά».

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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποδέχτηκε την Χριστίνα Μπόμπα στο «Happy Day», το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου. Η influencer και επιχειρηματίας μιλώντας με την παρουσιάστρια, αναφέρθηκε στους λόγους που μπορεί να τσακωθεί με τον Σάκη Τανιμανίδη στο σπίτι τους, ενώ δήλωσε πως ο σύζυγός της «λειτουργεί μέσα σε ένα δημιουργικό χάος, και εγώ μέσα σε απόλυτα κουτάκια».

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Το αγαπημένο ζευγάρι είναι μαζί πάνω από δέκα χρόνια, ενώ είναι παντρεμένοι από το 2018. Τον Ιούνιο του 2021 ήρθαν στον κόσμο οι κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα.

Όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή την ρώτησε για ποιο λόγο μπορεί να τσακωθούν με τον Σάκη Τανιμανίδη, και πώς θα το διαχειριστούν, η Χριστίνα Μπόμπα απάντησε: «Δεν τσακωνόμαστε πάρα πολύ. Και πάλι, δεν θα πω ότι τσακωνόμαστε, δεν θα φωνάξουμε ο ένας στον άλλον να γίνει χαμός.

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Αλλά διαφωνούμε, ή στη δουλειά μπορεί λίγο, αλλά εκεί τα έχουμε χωρισμένα, ποιος αποφασίζει τι, οπότε στο τέλος ο καθένας θα πάρει το κομμάτι του. Καλά στο σπίτι μπορεί να τσακωθούμε άμα δώσει παραπάνω γλυκά στα παιδιά, άμα τα κοιμίσουμε αργά γιατί εγώ λείπω, τέτοια πράγματα. Των μαμάδων που θέλουν τον έλεγχο». 

«Στο σπίτι εγώ είμαι πιο αυστηρή στο πρόγραμμα και στη πειθαρχία. Ο Σάκης είναι πιο χαλαρός, είμαστε τα δύο άκρα. Ο Σάκης λειτουργεί μέσα σε ένα δημιουργικό χάος, και εγώ μέσα σε απόλυτα κουτάκια», εξήγησε η influencer και επιχειρηματίας στη συνέχεια.

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