Euroleague: Για το 2/2 ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης

Οι δύο ελληνικές ομάδες της Euroleague, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, συνδύασαν με νίκη την πρεμιέρα τους στη διοργάνωση την Τρίτη (30/9) και, ελέω… διαβολοβδομάδας, ετοιμάζονται για τη δεύτερη «μάχη» τους στον Μαραθώνιο των 38 αγωνιστικών της regular season, με φόντο το Final Four της Αθήνας, που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ) το τριήμερο 24-26 Μαΐου 2026.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Πέμπτη (2/10, 21:45) τη Ρεάλ Μαδρίτης στη «Movistar Arena», ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα την Παρασκευή (3/10, 21:15).

Από το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Euroleague ξεχωρίζει η εντός έδρας αναμέτρηση της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με την Ντουμπάι, η οποία την Τρίτη (30/9) νίκησε με 89-76 την Παρτιζάν μέσα στο Βελιγράδι, στο πρώτο ιστορικό παιχνίδι της στη διοργάνωση. Η Παρτιζάν υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο την Πέμπτη (2/10), με τους Ιταλούς να έχουν μπει με το… δεξί απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Η Μπάγερν, αφού πρώτα γνώρισε την ήττα από τον Παναθηναϊκό, επέστρεψε στο Μόναχο, όπου φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα την Πέμπτη (2/10). Στο Κάουνας ταξιδεύει η πρωταθλήτρια Euroleague 2025 Φενερμπαχτσέ για τον αγώνα με τη Ζαλγκίρις.

Ένα ιδανικό ξεκίνημα, με δύο στις δύο εκτός έδρας νίκες και μάλιστα στην Ισπανία, θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Πειραιά πέρασε νικηφόρα από τη Βιτόρια με «κατοστάρα» (102-96), σε έναν αγώνα που ήταν κλειστός σε ολόκληρο το β΄ μέρος και θρίλερ στα τελευταία λεπτά, όταν «μίλησαν» ο Σάσα Βεζένκοφ, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Μπαρτζώκας είχε επαναφέρει στο παρκέ τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ το τελευταίο πεντάλεπτο και εκείνοι του το ανταπέδωσαν, μετατρέποντας το 92-91 υπέρ των Βάσκων σε 102-96 υπέρ του Ολυμπιακού, με επιμέρους σκορ 11-4 στα τελευταία δυόμιση λεπτά. Ευστόχησαν σε δύο μεγάλα τρίποντα κατά σειρά ο Βεζένκοφ και ο Τόμας Ουόκαπ. Κι όλα αυτά, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προηγηθεί με το εντυπωσιακό +15 (4-19) μετά το τζάμπολ.

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε σκαμπανεβάσματα στην πρεμιέρα, είχε ένα «καταστροφικό» δεύτερο δεκάλεπτο –όπως το χαρακτήρισε ο προπονητής του, Γιώργος Μπαρτζώκας– αλλά κατάφερε, ουσιαστικά με έναν πόιντ γκαρντ, να βγει νικητής σε έναν φρενήρη ρυθμό που επέβαλε η Μπασκόνια. Με τον Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό να μετρά 23 πόντους με 5/8 τρίποντα, τον Ντιάλο 15 και τον Φόρεστ 14, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη.

Ενόψει Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός κρατά το γεγονός ότι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έδειξε πανέτοιμος! Σημείωσε double double με 12 πόντους και 14 ριμπάουντ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπήκε στη σεζόν 2025-26 όπως είχε κλείσει την προηγούμενη, όταν βοήθησε τον Ολυμπιακό να κατακτήσει τον τίτλο της GBL, αφήνοντας πίσω οριστικά τους μήνες που έμενε στον πάγκο. Στη Βιτόρια σημείωσε 21 πόντους. Όσο για τον Σάσα Βεζένκοφ, που είχε 24 πόντους και 13 ριμπάουντ, είναι κάτι που πλέον το περιμένεις από τον super star των Πειραιωτών. Ο Φουρνιέ (10π.) με 0/5 τρίποντα απλώς πρέπει να βρει το χέρι του, κάτι που θα συμβεί αργά ή γρήγορα. Το ντεμπούτο του Ουόρντ, με 11 πόντους σε 15 λεπτά, κρίνεται ικανοποιητικό, όπως και του Χολ, με 8 πόντους σε 15 λεπτά, αν και πρέπει να βοηθά περισσότερο στα ριμπάουντ. Ο Ουόκαπ μοίρασε 8 ασίστ, ενώ ο Πίτερς απέδειξε πάλι πόσο επαγγελματίας είναι, δίνοντας 7 πόντους στην ομάδα του σε 11 λεπτά συμμετοχής.

Οι 31/32 βολές που είχαν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα αποτελούν στατιστικό που θα θυμούνται για καιρό στον Ολυμπιακό και μακάρι να έχουν πάντα τέτοια ευστοχία από τη γραμμή του φάουλ.

Στα αρνητικά καταγράφεται η άμυνα των «ερυθρολεύκων» στο transition, καθώς και τα 10 λάθη, τα οποία όμως σε τόσο πρώιμο στάδιο της σεζόν είναι αναμενόμενα.

Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης τους τραυματίες Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς, που έμειναν στην Αθήνα.

Χρόνο συμμετοχής δεν πήραν κόντρα στην Μπασκόνια οι Κώστας Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού, Ρεάλ Μαδρίτης, που στην πρεμιέρα ηττήθηκε με 74-68 από τη Βίρτους στην Μπολόνια, θέλει να πάρει… εκδίκηση από τον Ολυμπιακό για τον αποκλεισμό της στα πλέι οφ από το Final Four του Άμπου Ντάμπι 2025. Η πολυνίκης της διοργάνωσης, με 11 τίτλους, Ρεάλ Μαδρίτης, βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, αφού είδε τον τεχνικό της, Τσους Ματέο, να αναλαμβάνει Ομοσπονδιακός της εθνικής ανδρών της Ισπανίας και τον τέως Ομοσπονδιακό τεχνικό της «Φούρια Ρόχα», Σέρτζιο Σκαριόλο, να αναλαμβάνει την τεχνική της ηγεσία. Όπως τόνισε ο Ιταλός τεχνικός μετά την ήττα από τη Βίρτους, η ομάδα χρειάζεται πίστωση χρόνου. Η «βασίλισσα» αποχαιρέτησε έναν εκ των κορυφαίων Ευρωπαίων φόργουορντ, τον Τζάναν Μούσα, το περασμένο καλοκαίρι. Έφυγαν επίσης οι Ούγκο Γκονθάλεθ, Έλι Εντιαγέ, Εξέβιερ Ράταν-Μέις και Σερζ Ιμπάκα. Στη Μαδρίτη μετακόμισαν οι Τσούμα Οκέκε και Τρέι Λάιλς, ο Τεό Μαλεντόν (τραυματίστηκε πρόσφατα) και ο Ντέιβιντ Κράμερ. Μαζί με τους Ιζάν Αλμάνσα και Γκαμπριέλε Πρότσιντα, η Ρεάλ Μαδρίτης δείχνει ικανή να επιστρέψει στο Final Four, μετά από απουσία ενός χρόνου.

Παρουσίασε επιθετική δυστοκία απέναντι στη Βίρτους, κάτι που φαίνεται και από τους μόλις 68 πόντους που σημείωσε. Ο Μάριο Χεζόνια είχε 14 πόντους με 0/7 τρίποντα και ο Γκάμπριελ Ντεκ 12. Αυτοί ήταν οι μόνοι διψήφιοι. Ο Καμπάτσο είχε 8 πόντους και 5 ασίστ, ο Ταβάρες μόλις 6 πόντους και 1 ριμπάουντ, ενώ ο Ουσμάν Γκαρούμπα αγωνίστηκε λιγότερο από 5 λεπτά. Τα 7 ριμπάουντ που κατέβασε ο Τσούμα Οκέκε αποτελούν στατιστικό στοιχείο που θα προσέξουν στον Ολυμπιακό.

Τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής της Euroleague, Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός, θα διευθύνουν οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Ούρος Νίκολιτς (Σερβία) και Ντράγκαν Πόροβιτς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ