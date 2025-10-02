Βελόπουλος: «Διαφωνούμε με τον τρόπο των εξοπλισμών»

«Η πολιτική, κύριοι, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να ασκείται με βάση την ιδεοληψία του καθενός. Δεν μπορεί η πολιτική να γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης ιδεοληπτικών απόψεων. Πάνω από όλους και από όλα είναι το εθνικό συμφέρον», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στη Βουλή, κατά την συζήτηση και ψήφιση του σ/ν του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Έγκριση σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου “FDI HN” και την εν συνεχεία υποστήριξή τους».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε ότι και «η αντιπολίτευση θα πρέπει να αφήσει τις ιδεοληψίες και να προτάξει το εθνικό συμφέρον» ενώ αναφέρθηκε σε «μία μεγάλη αμυντική εταιρεία της Γαλλίας, που εξαγοράζεται από τους Τούρκους», επισημαίνοντας ότι «μετά τους Ιταλούς, μας αδειάζουν και οι Γάλλοι. Και εσείς περιμένετε ακόμα την Ευρώπη να μας σώσει».

Ο κ. Βελόπουλος δήλωσε ότι η κυβέρνηση αγοράζει «όπλα λες και παίρνει ντουλάπα για το σπίτι» και συμπλήρωσε: «Αγοράσατε τέταρτη Belhara αλλά δεν γνωρίζουμε τον φόρτο όπλων, τορπιλών και αντίμετρων τορπιλών. Αγοράζετε χωρίς να γνωρίζουμε τα όπλα. Και μας καλείτε να το ψηφίσουμε γιατί λέτε είναι πατριωτικό».

Επίσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε: «Τα χρήματα των Ελλήνων είναι ιερά. Και ρωτάμε: γιατί δεν ασκήθηκε έγκαιρα το δικαίωμα προαίρεσης; Γιατί δεν δόθηκαν εξηγήσεις για την ταυτότητα των διαμορφώσεων STANDARD 2+ και STANDARD 2++; Επικαλεστήκατε στην επιτροπή το απόρρητο και το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές μέσω WEBEX, και δεν μας απαντήσατε. Ζητήσαμε να κλείσει το κύκλωμα και επικαλεστήκατε τους βουλευτές που παρακολουθούν από απόσταση. ‘Αλλο και τούτο. Να συζητούνται εθνικά θέματα μέσω WEBEX; Όπως κάνετε με τις ψηφοφορίες; Εμείς με επιστολές μας, ζητήσαμε να γίνει νέα κλειστή συνεδρίαση πριν την ψήφιση του ν/σ αλλά αρνηθήκατε. Γιατί; Θέλετε να κρύψετε κάτι;», αναρωτήθηκε ο κ. Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση είπε: «Αγοράζετε όπλα και πρωτοτυπείτε. Λέτε ότι η αποπληρωμή είναι εμπροσθοβαρής. Σοβαρά τώρα; Είναι δυνατόν να μας λέτε να ψηφίσουμε στα τυφλά, ενώ πληρώνετε το 41% της 4ης φρεγάτας εντός του 2025; Δίνετε λεφτά χωρίς WIN-WIN για την εγχώρια βιομηχανία. Καμία δέσμευση δεν αναλαμβάνεται από την πλευρά της NAVAL για την εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή. Το ν/σ μιλάει απλά για πρόθεση 25% εγχώρια συμμετοχή στις αναβαθμίσεις. Τι εννοείτε; Δεν μας είπατε».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος τόνισε ότι η Ελληνική Λύση διαφωνεί «με τον τρόπο των εξοπλισμών» λέγοντας: «Θέλετε να κλείσετε δύο ξεπερασμένες φρεγάτες από την Ιταλία και να τις πάρουμε το 2028-2029. Αλήθεια; Μπράβο σας! Γιατί δεν κάνουμε καινούργια πλοία και να κατασκευαστούν στην Ελλάδα; Εμείς κερδίζουμε κάτι από τους Ιταλούς; Αυτοί είναι διαχρονικοί εχθροί μας. Το ξέρετε ότι συνεργάζονται με την Τουρκία».

Στη συνέχεια, ο κ. Βελόπουλος κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής, το πρόγραμμα του κόμματός του, για «τους εξοπλισμούς και την άμυνα». Σημείωσε δε, ότι η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να αυτοεπαινείται για την αγορά όπλων, καθώς, όπως είπε, «τα χρήματα δίνονται από τον φτωχό Έλληνα… δεν τα πληρώνετε εσείς».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας για την επίσκεψη της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λ. Κοβέσι στην Ελλάδα, δήλωσε ότι «αποδεικνύει 2 πράγματα: ότι είμαστε η ντροπή της Ευρώπης και ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Δεν εμπιστεύεται κανείς την ελληνική δικαιοσύνη, ούτε οι Έλληνες, ούτε οι Ευρωπαίοι».

Για την εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον κ. Μυλωνάκη, ο κ. Βελόπουλος δήλωσε ότι «τώρα τον καλέσατε στην επιτροπή γιατί στόχος σας είναι να αλέσετε την αλήθεια».

Κλείνοντας την ομιλία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, υποστήριξε ότι «όταν σταματήσει να υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης το 2027, θα χρεωκοπήσουμε και θα έρθει και πάλι νέο μνημόνιο». Προσέθεσε ότι «ο πρωθυπουργός είναι ικανός να διαλύσει την αντιπολίτευση, μόνο και μόνο για να έχει 23% στις εκλογές και να είναι πρώτο κόμμα» και ότι «η κοινωνία είναι σε αποσύνθεση» ενώ απευθυνόμενος στους πολίτες, ανέφερε ότι «η Ελλάδα δεν θα σβήσει όσο υπάρχει η Ελληνική Λύση, γιατί είμαστε Έλληνες, ερχόμαστε από πολύ μακριά και είμαστε ικανοί να πάμε πολύ πιο μακριά. Μαζί μπορούμε να ξανακάνουμε την Ελλάδα μεγάλη».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ