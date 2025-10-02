Κακοκαιρία: «Φούσκωσε» η ρεματιά Χαλανδρίου – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν από το πρωί της Πέμπτης (2/10) πολλές περιοχές της χώρας, με την κακοκαιρία, που αναμένεται να διαρκέσει 48 ώρες, να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Στην Αττική τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα κυρίως σε ό,τι αφορά στις μετακινήσεις, αφού πολλοί δρόμοι, ακόμη και κεντρικές οδικές αρτηρίες, έχουν μετατραπεί σε ποτάμια δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Η ισχυρή καταιγίδα που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα είχε ως αποτέλεσμα να πέσουν μεγάλες ποσότητες νερού και στο Χαλάνδρι, όπου η ρεματιά μετατράπηκε σε «χείμαρρο», όπως φαίνεται και σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr.

Δείτε το βίντεο: