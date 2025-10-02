Πέτρου Ράλλη: Βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 44χρονο με το πατίνι – Ψάχνουν τον οδηγό της μηχανής

Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν 44χρονο, που συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/10), στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Αγίας Άννης.

Ο 44χρονος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, έχασε την ζωή του, όταν το πατίνι στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με μηχανή. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σημειώνεται ότι ο οδηγός της μηχανής φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο, έπειτα από την σύγκρουση.

Στο βίντεο που μετέδωσε το ΕΡΤnews, διακρίνεται ο 44χρονος από το Μπαγκλαντές να είναι πεσμένος στο οδόστρωμα, ενώ ένας οδηγός με κόκκινο μπουφάν μιλάει στο τηλέφωνο, προφανώς καλώντας το ΕΚΑΒ. Μετά σταματάει και δεύτερος οδηγός μηχανής, ο οποίος παρέμεινε στο σημείο μέχρι να φτάσει αστυνομία και ΕΚΑΒ, παρέχοντας στοιχεία που γνώριζε.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα και για τον εντοπισμό του οδηγού της εμπλεκόμενης μοτοσικλέτας.

