Πέτρου Ράλλη: Βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 44χρονο με το πατίνι – Ψάχνουν τον οδηγό της μηχανής

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πέτρου Ράλλη: Βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 44χρονο με το πατίνι – Ψάχνουν τον οδηγό της μηχανής

Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν 44χρονο, που συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/10), στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Αγίας Άννης.

Ο 44χρονος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, έχασε την ζωή του, όταν το πατίνι στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με μηχανή. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σημειώνεται ότι ο οδηγός της μηχανής φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο, έπειτα από την σύγκρουση.

Στο βίντεο που μετέδωσε το ΕΡΤnews, διακρίνεται ο 44χρονος από το Μπαγκλαντές να είναι πεσμένος στο οδόστρωμα, ενώ ένας οδηγός με κόκκινο μπουφάν μιλάει στο τηλέφωνο, προφανώς καλώντας το ΕΚΑΒ. Μετά σταματάει και δεύτερος οδηγός μηχανής, ο οποίος παρέμεινε στο σημείο μέχρι να φτάσει αστυνομία και ΕΚΑΒ, παρέχοντας στοιχεία που γνώριζε.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα και για τον εντοπισμό του οδηγού της εμπλεκόμενης μοτοσικλέτας.

Δείτε το βίντεο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας συμπληρώματος διατροφής και καλλυντικού προϊόντος

ΕΟΦ: Παραπλάνηση των καταναλωτών για το DIAXIL – Ψευδείς ισχυρισμοί για τη θεραπεία του διαβήτη

Σούπερ μάρκετ: «Παράθυρο» Θεοδωρικάκου για νέα μέτρα κατά της ακρίβειας – Τι είπε για την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Κατανα...

ΑΑΔΕ: Πότε έρχεται το ψηφιακό εκκαθαριστικό και τι θα περιλαμβάνει – Τι είπε ο Τσάπαλος για τις αυξήσεις του Οκτωβρίου

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 3 κουκουβάγιες στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
17:29 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 18χρονη που έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» νοσηλεύεται μία 18χρονη, η οποία έπεσε στο ...
17:20 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Κακοκαιρία: Προβλήματα στην Αττική από την έντονη βροχόπτωση – Έπεσε δέντρο στην Μπενάκη, πλημμυρισμένοι δρόμοι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Προβλήματα κυρίως στις μετακινήσεις προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει και την Αττική από το π...
16:56 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Κακοκαιρία: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ – Προβλήματα νωρίτερα λόγω συσσώρευσης υδάτων

Προβλήματα στην κυκλοφορία των συρμών του Τραμ της Γραμμής 7, προκλήθηκαν νωρίτερα σήμερα (Πέμ...
16:47 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο από τη δράση της σπείρας που εξαπατούσε ηλικιωμένους: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές – Πάνω από 2 εκατ. η λεία

Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης