Τζόρτζια Σιακαβάρα για την περιπέτεια της υγείας της: «Πήγαινα για σηψαιμία, τόσο σοβαρό…»

Αρχές Σεπτεμβρίου η Τζόρτζια Σιακαβάρα αποκάλυψε με βίντεο στο προφίλ της στο TikTok, πως χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο και έπειτα από εξετάσεις διαγνώστηκε με μηροκήλη. Μάλιστα, τότε είχε αναφέρει πως η κατάστασή της ήταν σοβαρή, καθώς ενδιάμεσα από τις δύο κήλες είχε μπει ένα κομμάτι έντερο. Ευτυχώς όλα φαίνεται πως πήγαν καλά και η καλλιτέχνις πήρε εξιτήριο.

Η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα συνάντησε την Τζόρτζια Σιακαβάρα και εκείνη μίλησε για τα όσα πέρασε με την υγεία της.

Συγκεκριμένα, η καλλιτέχνις εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της πως: «Δόξα τω Θεώ τώρα είμαι αρκετά καλύτερα. Κάθε μέρα και καλύτερα. Αφού προλάβαμε, γιατί ήταν θέμα χρόνου τελικά, όλα τα άλλα είναι πταίσματα. Τελικά ήταν μεγάλο πρόβλημα με το έντερο, γιατί πήγαινα για σηψαιμία. Τόσο σοβαρό. Για κάποιες ώρες εμείς προλάβαμε, το λέω και ανατριχιάζω!».

«Ο Κωνσταντίνος επέμενε από τις προηγούμενες φορές να πάμε στο νοσοκομείο αλλά δεν… Όταν τελικά το αποφάσισα, που είχα φτάσει στο απροχώρητο, δεν υπήρχε ασθενοφόρο.

Ευτυχώς μπόρεσα και βρήκα τον σύντροφο της αδελφής μου και με πήγε εκείνος. Ο Κωνσταντίνος ήρθε μαζί μου. Με κάνει συνέχεια και γελάω και του λέω να σταματήσει γιατί δεν κάνει», πρόσθεσε η Τζόρτζια Σιακαβάρα.