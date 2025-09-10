Στο νοσοκομείο η Τζώρτζια Σιακαβάρα: «Θα μπορούσε να χρειαστεί να μου κόψουν έντερο…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Τζώρτζια Σιακαβάρα
Φωτογραφία: Instagram/georgiasiakavara

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η Τζώρτζια Σιακαβάρα. Την είδηση γνωστοποίησε η ίδια με ένα βίντεο που ανέβασε στο λογαριασμό της στο TikTok, το απόγευμα της Τετάρτης (10/9). Στην ανάρτησή της εξήγησε τον λόγο της εισαγωγής της και πέρασε ένα σημαντικό μήνυμα για την πρόληψη.

«Προσπάθησα να σας μιλήσω χθες, δεν τα κατάφερα. Δεν ξέρω και σήμερα τι ακούτε. Κάνω αυτό το βίντεο για να σας προτρέψω να πηγαίνετε στο νοσοκομείο, όταν υπάρχει το οποιοδήποτε θέμα. Ποτέ δεν ξέρετε…

Εγώ είχα ανά διαστήματα κάποιες μέρες με πολλές ώρες και πολύ έντονους πόνους. O Κωνσταντίνος φυσικά ήθελε να έρθουμε στο νοσοκομείο από την πρώτη στιγμή, εγώ δεν ήθελα, λάθος. Μέχρι χθες, που πλέον η κατάσταση ήταν απελπιστική για ώρες και τελικά ήρθα στο νοσοκομείο που εφημέρευε, στο Ιπποκράτειο», ανέφερε αρχικά η Τζώρτζια Σιακαβάρα.

Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι: «Έμοιαζε κάπως με κολικούς, άρχισαν να αποκλείουν και τελικά χρειαζόταν αξονική για κάποιο πρόβλημα που δεν φαινόταν καλά τι ήταν με τον υπέρηχο. Εν τέλει ήταν μία μηροκήλη, ένα είδος κήλης, το οποίο σ’ εμένα είναι εκεί που ξεκινάει ο μηρός, χαμηλά στην κοιλιά. Αυτό είναι ένα είδος κήλης που πρέπει να αφαιρεθεί.

Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι ενδιάμεσα από δύο τέτοιες κήλες είχε μπει ένα κομμάτι έντερο. Οι άνθρωποι με έβαλαν αμέσως. Αυτό και κάποιες ώρες να το αφήσεις δυσκολεύει η κατάσταση και θα μπορούσε να χρειαστεί να μου κόψουν έντερο, που τελικά δεν το έκαναν».

Επιπλέον, η Τζώρτζια Σιακαβάρα είπε πως: «Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο εδώ και ειδικά έναν γλυκύτατο γιατρό, τον κ. Σμπαρούνη, που ήταν ο χειρουργός μου. Τελικά είναι όλα καλά, θα υπάρξει φυσικά ένα διάστημα αποκατάστασης.

Αυτό που θέλω να πω είναι να μην αφήνετε πράγματα, να πηγαίνετε στο γιατρό ή στο νοσοκομείο. Εμένα μου είχαν τύχει τέτοιες νύχτες που ήταν επίπονη η κατάσταση και δεν είχα πάει στο νοσοκομείο. Μεγάλο λάθος. Σας εφιστώ την προσοχή να μην το κάνετε».

@georgiasiakavara Μην αμελειτε την υγεία σας… #υγεια_μονο #υγειαπανωαπολα #υγεία #γεωργιασιακαβαρα #georgiasiakavara ♬ πρωτότυπος ήχος – Unstable artist

17:47 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

