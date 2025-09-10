Δημήτρης Κόκοτας: «Ο γιατρός του είπε ότι θα επανέλθει, αλλά θέλει τον χρόνο του» – Γιατί ξέσπασε η Σάντρα Βουτσά

Ο Δημήτρης Κόκοτας στις 28 Μαρτίου του 2024 υπέστη καρδιακή ανακοπή, κατά την διάρκεια των προβών του με την Τραϊάνα Ανανία για το show του ALPHA «J2US». Από τότε ο αγαπημένος καλλιτέχνης νοσηλεύεται στο «Γεννηματάς», με την οικογένειά του, τους φίλους και τους συνεργάτες του να βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του και να τον στηρίζουν.

Η Σάντρα Βουτσά, συνεργάτιδα και φίλη του Δημήτρη Κόκοτα, έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και μίλησε για τον τραγουδιστή, αλλά και για το πώς διαχειρίζεται η οικογένειά του την κατάσταση της υγείας του.

Επιπλέον, η Σάντρα Βουτσά δεν έκρυψε την ενόχλησή της με τα αναληθή δημοσιεύματα που αφορούν τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Υπάρχει περίπτωση να πάρει εξιτήριο και να πάει σε κάποιο κέντρο αποκατάστασης;

Ακόμα οι ίδιοι γιατροί λένε στην Κατερίνα πως είναι καλύτερο να μείνει στο νοσοκομείο που τον παρακολουθούν διαρκώς. Του κάνουν κάθε μέρα φυσικοθεραπείες. Έχω να πω μόνο τα καλύτερα για τους γιατρούς εκεί, τον έχουν βασιλιά.

Η κόρη του τον επισκέπτεται;

Δεν επιτρέπεται λόγω μικροβίων να τον επισκεφθεί. Τον βλέπει σε βιντεοκλήσεις.

Πώς είναι η οικογένεια του Δημήτρη τόσο καιρό μετά;

Στα καλύτερα τους δεν είναι, αλλά δεν χάνουν την αισιοδοξία τους. Η Κατερίνα μου είπε ότι δεν έχει σκεφτεί ούτε ένα λεπτό ότι μπορεί ο Δημήτρης να μην συνέλθει. Και εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή ο Δημήτρης θα συνέλθει. Όπως είπε ο θεράπων ιατρός του που είναι φειδωλός στις δηλώσεις του, ο Δημήτρης θα επανέλθει, αλλά θέλει τον χρόνο του.

Όλα αυτά που γράφτηκαν περί μεταμοσχεύσεων για εκείνον πώς τα διαχειρίζεται η οικογένεια;

Είναι τρομερά πράγματα και απορώ πώς ένας άνθρωπος που τολμά να λέγεται δημοσιογράφος γράφει κάτι τέτοιο. Είναι ντροπή να γράφει τέτοια πράγματα. Το παιδί είναι 13 ετών και έχει πλήρη επαφή. Το χειρότερο που διάβασα είναι ότι το λάδι του Αγίου Εφραίμ σήκωσε τον νεκρό Κοκότα. Είναι για ξύλο αυτός που τα έγραψε αυτά. Περνάει το παιδί από το περίπτερο και βλέπει τέτοιο πράγμα.

