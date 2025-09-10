Ο Fipster αντιγράφει τα «Φιλαράκια»: «Αν μέχρι τα 40…» – Η αποκάλυψη για τη συμφωνία με την Βάλια Χατζηθεοδώρου

Ο Fipster και η Βάλια Χατζηθεοδώρου είναι πολύ καλοί φίλοι, με την σχέση τους να έχει αντέξει μέσα στα χρόνια και να γίνεται κάθε μέρα και πιο δυνατή. Οι δύο influencers μάλιστα, ανεβάζουν αρκετά συχνά στα προφίλ τους στα social media διάφορες φωτογραφίες και βίντεο από στιγμές που περνάνε μαζί.

Πριν από λίγες ώρες, ο δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποίησε ένα βίντεο στον λογαριασμό που διατηρεί στο TikTok, με την ανάρτησή του να αφορά την φιλία του με την Βάλια Χατζηθεοδώρου.

Στο βίντεο βλέπουμε τους δύο φίλους να απολαμβάνουν μία βόλτα με βάρκα, στη διάρκεια διακοπών τους. Στη δημοσίευσή του, ο Fipster αποκάλυψε πως έχουν συμφωνήσει με το μοντέλο και influencer, πως αν τα πράγματα στην προσωπική τους ζωή δεν έχουν πάει καλά μέχρι να φτάσουν 40 ετών, θα παντρευτούν και θα κάνουν παιδιά μαζί.

Συγκεκριμένα, ο youtuber έχει γράψει στο TikTok του: «Αυτή η φίλη που έχετε πει ότι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά μέχρι τα 40, θα παντρευτείτε και θα κάνετε παιδιά μαζί». Φυσικά, κάτι μας θυμίζει η πρότασή του, καθώς πρόκειται για απόσπασμα από την θρυλική σειρά, “Τα Φιλαράκια”, όπου οι πρωταγωνιστές είχαν κάνει την ίδια συμφωνία.