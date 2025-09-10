Ο Fipster αντιγράφει τα «Φιλαράκια»: «Αν μέχρι τα 40…» – Η αποκάλυψη για τη συμφωνία με την Βάλια Χατζηθεοδώρου

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Fipster Βάλια Χατζηθεοδώρου
Φωτογραφία: Instagram/fipsterr

Ο Fipster και η Βάλια Χατζηθεοδώρου είναι πολύ καλοί φίλοι, με την σχέση τους να έχει αντέξει μέσα στα χρόνια και να γίνεται κάθε μέρα και πιο δυνατή. Οι δύο influencers μάλιστα, ανεβάζουν αρκετά συχνά στα προφίλ τους στα social media διάφορες φωτογραφίες και βίντεο από στιγμές που περνάνε μαζί.

Πριν από λίγες ώρες, ο δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποίησε ένα βίντεο στον λογαριασμό που διατηρεί στο TikTok, με την ανάρτησή του να αφορά την φιλία του με την Βάλια Χατζηθεοδώρου.

Στο βίντεο βλέπουμε τους δύο φίλους να απολαμβάνουν μία βόλτα με βάρκα, στη διάρκεια διακοπών τους. Στη δημοσίευσή του, ο Fipster αποκάλυψε πως έχουν συμφωνήσει με το μοντέλο και influencer, πως αν τα πράγματα στην προσωπική τους ζωή δεν έχουν πάει καλά μέχρι να φτάσουν 40 ετών, θα παντρευτούν και θα κάνουν παιδιά μαζί.

Συγκεκριμένα, ο youtuber έχει γράψει στο TikTok του: «Αυτή η φίλη που έχετε πει ότι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά μέχρι τα 40, θα παντρευτείτε και θα κάνετε παιδιά μαζί». Φυσικά, κάτι μας θυμίζει η πρότασή του, καθώς πρόκειται για απόσπασμα από την θρυλική σειρά, “Τα Φιλαράκια”, όπου οι πρωταγωνιστές είχαν κάνει την ίδια συμφωνία.

@fipsterrΣε λίγα χρόνια δηλαδή♬ original sound – pagidevmenoi🫶🏼🫶🏼

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

COVID-19 και γρίπη μπορούν να «ξυπνήσουν» τον καρκίνο- Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Αλτσχάιμερ: Η αιτία που ίσως κρύβεται στο στόμα σας, σύμφωνα με μελέτη

Επίδομα έως 750 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ για γονείς: Σε ποιους θα δοθεί και πώς

Δήμος προσλαμβάνει άτομα με απολυτήριο Γυμνασίου: Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Οι ειδικότητες

Τεστ προσωπικότητας: Το αυγό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει ποιος έχει το «πάνω χέρι» στη σχέση σας

Τι σημαίνει η φράση «έτερον εκάτερον» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:35 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Σωτήρης Κοντιζάς: Χόρεψε νησιώτικα σε γάμο – Βίντεο

Ο Σωτήρης Κοντιζάς έχει κλέψει τις καρδιές του κόσμου που παρακολουθεί φανατικά την ελληνική ε...
12:27 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Μαζί στον γάμο του Πάνου Καλίδη και της Λεάννας Μάρκογλου – Η κοινή φωτογραφία

Ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου το βράδυ της Τρίτης (9/9) ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησ...
12:05 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Ιωαννίδου: «Μετά τον θάνατο της μητέρας μου, έμεινα παράλυτη από στεναχώρια»

Η Μαρία Ιωαννίδου έχει ζήσει μία κινηματογραφική ζωή, με μεγάλες επιτυχίες, εύκολες και δύσκολ...
11:20 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ελένη Βουλγαράκη: «Όταν γράφει κάποιος ή κάποια την εμετική του ηλιθιότητα…» – Η απάντηση στα αρνητικά σχόλια

Η προσωπική ζωή της Ελένης Βουλγαράκη τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσι...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος