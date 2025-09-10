Μαρία Ιωαννίδου: «Μετά τον θάνατο της μητέρας μου, έμεινα παράλυτη από στεναχώρια»

Enikos Newsroom

lifestyle

Μαρία Ιωαννίδου

Η Μαρία Ιωαννίδου έχει ζήσει μία κινηματογραφική ζωή, με μεγάλες επιτυχίες, εύκολες και δύσκολες στιγμές. Μεγάλο κεφάλαιο της πορείας της ήταν ο σπουδαίος δημοσιογράφος Φρέντυ Γερμανός, με τον οποίο συμπορεύτηκε για πάνω από είκοσι χρόνια.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν, η επιτυχημένη ηθοποιός και χορεύτρια μίλησε για τον αείμνηστο σύζυγό της, καθώς και για το πώς την επηρέασε η απώλεια της μητέρας της.

Μάλιστα, η Μαρία Ιωαννίδου εξομολογήθηκε πως μετά τον θάνατο της μητέρας της, έμεινε παράλυτη από την στεναχώρια της, με τον Φρέντυ Γερμανό να την πηγαίνει σε έναν μεγάλο καθηγητή στη Βιέννη, προκειμένου να την βοηθήσει να αναρρώσει.

Πώς επηρέασε τη ζωή σας ο Φρέντυ Γερμανός και πώς βιώσατε την απώλειά του;

Ο Φρέντυ ήταν για μένα όλη μου η οικογένεια, ο πατέρας, ο σύντροφος, ο συγγενής μου, τα πάντα. Ήταν πολύ άδικο που πέθανε τόσο νέος, ούτε 65 χρονών δεν ήταν. Για μένα ήταν μια τεράστια απώλεια, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Η ζωή μου δεν ήταν εύκολη, αλλά πάλευα πολύ δυνατά με την τύχη και την κακοτυχία μου, προσπαθούσα να προχωρήσω παρά τα εμπόδια.

Υπήρξαν σοβαρά προβλήματα υγείας που σας σημάδεψαν εκείνη την περίοδο;

Ναι, το 1975, μετά τον θάνατο της μητέρας μου, έμεινα παράλυτη από στεναχώρια. Οι γιατροί μού είπαν ότι υπήρχε ψυχοσωματική κόπωση και ότι μπορεί να μείνω παράλυτη για πάντα. Δεν μπορούσα ούτε να φάω, ούτε να χρησιμοποιήσω χέρια και πόδια. Με πήγε ο Φρέντυ στη Βιέννη σε έναν μεγάλο καθηγητή, και χάρη στη θέληση και την πίστη μου κατάφερα να αναρρώσω. Έλεγα στον εαυτό μου ότι θα γίνω καλά και θα χορέψω με τον Βαγγέλη, και τελικά τα κατάφερα, παρά την ένταση και τη στεναχώρια εκείνης της περιόδου.

