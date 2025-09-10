Ελένη Βουλγαράκη: «Όταν γράφει κάποιος ή κάποια την εμετική του ηλιθιότητα…» – Η απάντηση στα αρνητικά σχόλια

Η προσωπική ζωή της Ελένης Βουλγαράκη τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με αφορμή την σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη. Και ενώ μία μεγάλη μερίδα του κόσμου χαίρεται να βλέπει στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν και κάποιοι που όχι μόνο δυσανασχετούν με αυτό, αλλά το εκφράζουν και με πολύ άσχημο τρόπο σε σχόλια που κάνουν και μηνύματα που στέλνουν στο ζευγάρι.

Η Ελένη Βουλγαράκη θέλησε να απαντήσει στα αρνητικά μηνύματα και σχόλια που λαμβάνει, μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της στο TikTok, το βράδυ της Τρίτης (9/9).

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο την βλέπουμε να χρησιμοποιεί έναν viral ήχο της πλατφόρμας, ενώ έχει γράψει: «Όταν γράφει κάποιος ή κάποια (που είναι ακόμη πιο τραγικό) την εμετική του ηλιθιότητα κάτω από post μου (αντί να ασχολείται ο καθένας με την ζωούλα του), με πρόθεση να με προσβάλλει/στεναχωρήσει (;), αλλά εγώ ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ τη ζωή μου με πολλή αγάπη, σε αντίθεση με εσάς τους μικρόψυχους».