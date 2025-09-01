Ελένη Βουλγαράκη σε Φώτη Ιωαννίδη: «Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστριά σου» – Το μήνυμα μετά τη μεταγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ελένη Βουλγαράκη
Φωτογραφία: Instagram/voulgaraki_el

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης προτιμούν να κρατάνε χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο δεν κρύβουν τον έρωτά τους. Το ζευγάρι είναι μαζί σχεδόν 2 χρόνια και στη διάρκεια της κοινής τους πορείας έχουν αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποια στιγμιότυπά τους, ενώ έχει στηρίξει ο ένας τον άλλον και δημοσίως.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας γνωστοποίησε σήμερα (1/9) την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030, ενώ στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως: «Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους που με υποδέχθηκαν τόσο θερμά. Μου αρέσει πολύ ο σύλλογος και οι ιδέες του. Θα παίξω σε πολύ υψηλό επίπεδο εναντίον πολύ δύσκολων αντιπάλων και με πολύ καλούς συμπαίκτες».

Όπως είναι φυσικό, η πορτογαλική ομάδα έκανε και αναρτήσεις στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις οποίες ανακοίνωσε την μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη.

Η Ελένη Βουλγαράκη αναδημοσίευσε ένα από τα post σε Instagram story της και έγραψε: «Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστριά σου. Λάμψε. Για πάντα στο πλευρό σου».

Ελένη Βουλγαράκη Φώτης Ιωαννίδης

22:50 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

