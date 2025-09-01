Σπόρτινγκ Λισαβόνας: «Λιοντάρι» ο Φώτης Ιωαννίδης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι από σήμερα (1/9) και με τη… βούλα ο Φώτης Ιωαννίδης, καθώς ο πορτογαλικός σύλλογος γνωστοποίησε την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού. Ο διεθνής φορ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030, το οποίο περιλαμβάνει και ρήτρα αποδέσμευσης που ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, ο -μέχρι πρότινος- παίκτης του Παναθηναϊκού γίνεται ο δεύτερος παίκτης του «τριφυλλιού» που εντάσσεται στο δυναμικό των «λιονταριών» στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, καθώς προηγήθηκε ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Στις πρώτες δηλώσεις του στο «Ζοζέ Αλβαλάδε», o Ιωαννίδης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη μετακίνησή του στον πορτογαλικό σύλλογο. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους που με υποδέχθηκαν τόσο θερμά. Μου αρέσει πολύ ο σύλλογος και οι ιδέες του. Θα παίξω σε πολύ υψηλό επίπεδο εναντίον πολύ δύσκολων αντιπάλων και με πολύ καλούς συμπαίκτες» δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Σπόρτινγκ.

Περιγράφοντας την πορτογαλική ομάδα ως «ένα σπουδαίο σύλλογο με τεράστια κουλτούρα», το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Σπόρτινγκ υπογράμμισε ότι «οι στόχοι είναι πάντα μεγάλοι» και πως θα πρέπει «πάντα να αγωνίζεται για την πρώτη θέση». «Είμαι έτοιμος γι’ αυτό, ξέρω ότι μπορώ να τα καταφέρω» πρόσθεσε.

Κληθείς να περιγράψει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του, ο Ιωαννίδης δήλωσε ότι είναι «ένας ευέλικτος επιθετικός»: «Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα στο γήπεδο και επίσης να βοηθάω πολύ τους συμπαίκτες μου και να συνεισφέρω στο αγωνιστικό μας πλάνο. Και, φυσικά, να σκοράρω γκολ και να προσθέτω ασίστ».

Χαρακτήρισε «μεγάλη πρόκληση» το να φύγει από το ελληνικό πρωτάθλημα και τον Παναθηναϊκό με προορισμό την Πορτογαλία και τη Σπόρτινγκ. «Μου αρέσει να βρίσκομαι στη Λισαβόνα, μια πολύ καλή πόλη, με πολύ ζεστούς ανθρώπους που είναι πολύ φιλόξενοι. Είμαι χαρούμενος που θα… προκαλέσω τον εαυτό μου σε αυτό το πρωτάθλημα και σε αυτόν τον σύλλογο» υπογράμμισε.

Ο Ιωαννίδης δήλωσε ότι θα είναι «τιμή» να αγωνιστεί στη league phase του Champions League με τη Σπόρτινγκ, ενώ αναφέρθηκε και στον Βαγιαννίδη. «Μίλησα με τον Γιώργο Βαγιαννίδη, με τον οποίο ανταλλάσσουμε πολλά μηνύματα, επειδή είμαστε πολύ στενοί φίλοι. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας σπουδαίος παίκτης. Μου είπε τα καλύτερα πράγματα που μπόρεσε να ακούσει (σ.σ. για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας) και είμαι πολύ χαρούμενος. Θα μιλήσω και με την υπόλοιπη ομάδα τώρα. Ξέρω ότι είναι πολύ καλοί και ταπεινοί και σίγουρα θα έχουμε μια καλή σχέση» είπε.

Τις επόμενες ημέρες ο Ιωαννίδης έχει -μαζί με τον Βαγιαννίδη- υποχρεώσεις με την εθνική Ελλάδας και ένας από τους αγώνες της «γαλανόλευκης» είναι αυτός της 8ης Σεπτεμβρίου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κόντρα στη Δανία του (σ.σ. αρχηγού της Σπόρτινγκ) Μόρτεν Χιούλμαντ. Γι’ αυτή τη… συνάντηση ο διεθνής επιθετικός τόνισε: «Θέλω να τον γνωρίσω, ειδικά επειδή έχω ακούσει πολύ καλά πράγματα γι’ αυτόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι ο αρχηγός μου από εδώ και στο εξής».

Όσον αφορά τους στόχους του, ο Ιωαννίδης είπε ότι έχει «τους ίδιους στόχους με την ομάδα» και πως θέλει να «γίνει πρωταθλητής με τη Σπόρτινγκ και να συμβάλει σε μια σπουδαία ευρωπαϊκή πορεία», βοηθώντας «με όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ».

Για να το πετύχει αυτό, βασίζεται στην ατμόσφαιρα στο «Ζοζέ Αλβαλάδε», την οποία βίωσε στο πρόσφατο ντέρμπι με την Πόρτο, όπου οι «δράκοι» επικράτησαν στη Λισαβόνα με 2-1. «Με εξέπληξε η ατμόσφαιρα, η οποία ήταν τέλεια. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθούμε και θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε στα επόμενα παιχνίδια» δήλωσε.

Τέλος, ο Ιωαννίδης έστειλε κι ένα μήνυμα στους φιλάθλους της Σπόρτινγκ: «Ανυπομονώ να παίξω γι’ αυτούς εδώ (σ.σ. στο «Ζοζέ Αλβαλάδε») και να πετύχω πολλά γκολ, για να μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε μαζί. Ίσως να είναι ένα χρόνο αργότερα, αλλά ελπίζω ότι η “καθυστέρηση” άξιζε τον κόπο».

Παναθηναϊκός: «Φώτη, καλή συνέχεια στην καριέρα σου»

Στο μεταξύ, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε με ανακοίνωσή της τον Φώτη Ιωαννίδη, μετά τη μετακίνησή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Σε αυτήν η «πράσινη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Φώτης εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το 2020 από τον Λεβαδειακό σε ηλικία μόλις 20 ετών, ως εκ των πλέον ταλαντούχων ποδοσφαιριστών της γενιάς του. Η εξέλιξή του ήταν ραγδαία και υποδειγματική. Από τη δεύτερη σεζόν ήταν ήδη βασικός σέντερ φορ του Τριφυλλιού και καθοριστικός για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2022, αφού με δικά του γκολ στα ημιτελικά ήρθε η πρόκριση στον τελικό. Το 2023 υπέγραψε νέο συμβόλαιο στην ομάδα, πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ουσιαστικά το χρίσμα του ηγέτη. Ακολούθησε μια ονειρεμένη σεζόν με 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που τον έκανε βασικό φορ της εθνικής Ελλάδας και περιζήτητο στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τελικά παρέμεινε στον Παναθηναϊκό, υπογράφοντας τον Νοέμβριο του 2024 νέο συμβόλαιο.

Ο αρχηγός κατέγραψε 190 συμμετοχές, σκοράροντας 51 φορές με τον Παναθηναϊκό σε όλες τις διοργανώσεις.

Φώτη, καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Ήρθες φέρελπις, έγινες βασικός, αναντικατάστατος, αρχηγός, σύνθημα στην εξέδρα, είδωλο της νεολαίας. Εις το επανιδείν».

Δεν είναι εύκολο να σε αποχαιρετάμε, Φώτη.

Τίμησες το τριφύλλι με ψυχή και έγινες η καρδιά αυτής της ομάδας.

Δεν ήσουν απλά ένας παίκτης, ήσουν ο αρχηγός, το παράδειγμα, ο πρώτος στη μάχη.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ