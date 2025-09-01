Φώτης Ιωαννίδης: Το συγκινητικό «αντίο» στον Παναθηναϊκό – «Φεύγω για να ακολουθήσω το μεγάλο μου όνειρο»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Φώτης Ιωαννίδης, Παναθηναϊκός

Ο Φώτης Ιωαννίδης με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό, αφού θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Παναθηναϊκός: Το «ευχαριστώ» του Φώτη Ιωαννίδη στους οπαδούς του Παναθηναϊκού

Ο πρώην -πλέον- επιθετικός του Τριφυλλιού, στο μήνυμά του ανέφερε ότι έφτασε η δύσκολη στιγμή να αποχαιρετήσει την «οικογένειά του», ευχαριστώντας παράλληλα, τους συμπαίκτες του, τον πρόεδρο του συλλόγου και όλο το επιτελείο του Παναθηναϊκού.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Φώτη Ιωαννίδη

«Έφτασε αυτή, η πραγματικά δύσκολη, στιγμή που θα πρέπει να αποχαιρετήσω την “οικογένεια μου”…

Στον Παναθηναϊκό ξεκίνησα ως ένα παιδί που ήρθε για να πετύχει ένα από τα όνειρα του και έφτασα να φοράω με τιμή και υπερηφάνεια το περιβραχιόνιο και να είμαι αρχηγός αυτού του τεραστίου συλλόγου! Έζησα στιγμές που θα κουβαλάω για πάντα μαζί μου…

Συγκινήσεις, γέλια, μάχες, γκολ, χαρές και λύπες… Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον σύλλογο και τον Πρόεδρο για την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα 5 χρόνια, τους συμπαίκτες μου που έγιναν αδέρφια μου, το staff και όλους τους ανθρώπους που καθημερινά ήταν εκεί να με βοηθήσουν και να με φροντίσουν, αλλά φυσικά και τους φιλάθλους, όλους εσάς, που με στηρίξατε σε κάθε βήμα και ζήσαμε μαζί τα πάντα!

Επίσης, θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά σε όλα αυτά τα παιδιά με το νούμερο «7» και το «Ιωαννίδης» στην πλάτη: Είναι ΤΙΜΗ ΜΟΥ που φοράτε τη φανέλα με το όνομα μου και θέλω να σας πω, να μην σταματήσετε ΠΟΤΕ να ονειρεύεστε. Να πιστεύετε στον εαυτό σας και να γυρίζετε την πλάτη στην κακία, το μίσος και την αμφισβήτηση γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εκπληρώσετε κάθε σας επιθυμία!

Φεύγω, για να ακολουθήσω το μεγάλο μου όνειρο αλλά δεν θα πω «αντίο». Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε και “εις το επανιδείν” γιατί το πιστεύω!».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fotis Ioannidis (@fotio.7)

