Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η FIBA τον αποθέωσε απονέμοντάς του από τώρα το τρόπαιο του Ευρωμπάσκετ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Αντετοκούνμπο Εθνική Ομάδα Μπάσκετ
Φωτογραφία: Intime

Η Ελλάδα επικράτησε εύκολα της Γεωργίας με 94-53 την Γεωργία, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ο κορυφαίος της «γαλανόλευκης» με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Η απίθανη εμφάνιση του «Greek Freak» όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασε απαρατήρητη από την FIBA, η οποία μάλιστα τον αποθέωσε.

Με μία ανάρτησή της στο Χ, αναφέρθηκε στο πρώτο τρίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο EuroBasket 2025 και έδωσε… το τρόπαιο της διοργάνωσης στην Ελλάδα.

«Ο Γιάννης πετυχαίνει τρίποντα. Απλά δώστε στην Ελλάδα το τρόπαιο, γιατί δεν το κάνετε;», έγραψε χαρακτηριστικά στο Χ η FIBA.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν πώς είναι το «τέλειο» ανδρικό σώμα – Δεν αναφέρονται οι κοιλιακοί

Ο Benedict Cumberbatch αποκαλύπτει το μυστικό του για τον τέλειο γάμο μετά από 10 χρόνια με τη σύζυγό του

Τα… ραντεβού με την Εφορία έως το τέλος του 2025: Ποιες εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι

Ενοίκια: Έρχεται το πιστοποιητικό καλοπληρωτή – Μέσω πλατφόρμας η διαδικασία

Ρομποτικό σκυλί έμαθε να παίζει μπάντμιντον – «Είναι αρκετά καλό» – Βίντεο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
01:15 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Βισέντε Ταμπόρδα – Έρχεται ο Ντέσερς

Ο Βισέντε Ταμπόρδα έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Κυριακής (31/08.2025), προκειμένου να περάσε...
00:15 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 1-1: Στραβοπάτημα με το… καλημέρα

Αν και προηγήθηκε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό με το τακουνάκι του Τζούριτσιτς, ο Παναθ...
23:25 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1-0: Πέλκας, ο…. λυτρωτής

Όπως στην πρεμιέρα απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, έτσι και για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος ...
23:10 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Επιστρέφει ο Ποντένσε στον Ολυμπιακό

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο θέμα Ποντένσε στον Ολυμπιακό. Όλα δείχνουν ότι ο Πορτογάλ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix