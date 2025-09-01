Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η FIBA τον αποθέωσε απονέμοντάς του από τώρα το τρόπαιο του Ευρωμπάσκετ

Η Ελλάδα επικράτησε εύκολα της Γεωργίας με 94-53 την Γεωργία, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ο κορυφαίος της «γαλανόλευκης» με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Η απίθανη εμφάνιση του «Greek Freak» όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασε απαρατήρητη από την FIBA, η οποία μάλιστα τον αποθέωσε.

Με μία ανάρτησή της στο Χ, αναφέρθηκε στο πρώτο τρίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο EuroBasket 2025 και έδωσε… το τρόπαιο της διοργάνωσης στην Ελλάδα.

«Ο Γιάννης πετυχαίνει τρίποντα. Απλά δώστε στην Ελλάδα το τρόπαιο, γιατί δεν το κάνετε;», έγραψε χαρακτηριστικά στο Χ η FIBA.