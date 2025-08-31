ΣΥΡΙΖΑ: Η αλληλεγγύη στον δοκιμαζόμενο λαό της Γάζας εκφράζεται σήμερα από τους ακτιβιστές που πλέουν με τη μεγάλη αρμάδα της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla

«Η αλληλεγγύη στον δοκιμαζόμενο λαό της Γάζας, που θερίζεται καθημερινά από τα πυρά του ισραηλινού στρατού και λιμοκτονεί, εκφράζεται σήμερα από τους ακτιβιστές που πλέουν με τη μεγάλη αρμάδα της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla, η οποία σαλπάρισε από την Βαρκελώνη με στόχο να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνουν από την Κουμουνδούρου, «τα δεκάδες πλοία που συμμετέχουν στην νέα πρωτοβουλία θα επιδιώξουν να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας και να στείλουν ισχυρό μήνυμα αντίστασης στην γενοκτονία που υλοποιεί το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στην περιοχή, σε μία πράξη αδερφοσύνης υψηλού συμβολισμού».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαιρετίζει και αυτή την πρωτοβουλία, όπως και την ελληνική συμμετοχή, η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την άβουλη παρακολούθηση της σφαγής στη Γάζα από την ΕΕ, αλλά και από την ελληνική κυβέρνηση» συνεχίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Οι λαοί σε όλο τον κόσμο έχουν μιλήσει υπέρ του αγώνα του παλαιστινιακού αγώνα για ελευθερία και κατά της πολεμικής επιχείρησης του Ισραήλ στη Γάζα, με το τεράστιο ανθρωπιστικό κόστος. Αυτό προκάλεσε και την θετική ανταπόκριση ορισμένων κρατών ως προς το αίτημα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους».

Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει: «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές. Απαιτούνται πρωτοβουλίες για την ειρήνη, για να σταματήσει η αιματοχυσία, άμεσα κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

