Μαρία Μπεκατώρου: «Ο Αύγουστος που φεύγει»- Οι καλοκαιρινές της φωτογραφίες από την Κεφαλονιά

Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κεφαλονιά απολαμβάνει η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία μοιράστηκε με τους φίλους της στο instagram εντυπωσιακές φωτογραφίες από το νησί. Με φυσική ανεπιτήδευτη ομορφιά και χαμόγελο που παραμένει το ίδιο λαμπερό, η αγαπημένη παρουσιάστρια «ανέβασε» στιγμιότυπα που αποπνέουν καλοκαιρινή ανεμελιά και επαφή με τη φύση γράφοντας «ο Αύγουστος που φεύγει».

Στις εικόνες που δημοσιεύει η παρουσιάστρια, βλέπουμε την ίδια να ποζάρει με φόντο τα γραφικά τοπία της Κεφαλονιάς. Οι followers της Μαρία Μπεκατώρου δεν άργησαν να ανταποκριθούν με ενθουσιασμό. Η παρουσιάστρια, η οποία διακρίνεται για την αυθεντικότητα της, φαίνεται πως ξέρει να γεμίζει τις «μπαταρίες» της με τον πιο όμορφο και φυσικό τρόπο κοντά στη θάλασσα και την ελληνική φύση.

Οι φωτογραφίες που ανέβασε από την Κεφαλονιά