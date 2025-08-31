Κέλλυ Κελεκίδου: «Ραφαήλ μου σε αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις….» – Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της

Η Κέλλυ Κελεκίδου εκτός από μία επιτυχημένη τραγουδίστρια, είναι και μία πολύ τρυφερή μαμά. Υπενθυμίζεται ότι η αγαπημένη ερμηνεύτρια το 2005 ξεκίνησε την σχέση της με τον Νίκο Κουρκούλη, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 2009. Την ίδια χρονιά ήρθε στη ζωή το πρώτο τους παιδί, ο γιος τους Ραφαήλ, ενώ τον Νοέμβριο του 2014 γεννήθηκε η κόρη τους Ελπινίκη.

Ο γιος της Κέλλυς Κελεκίδου και του Νίκου Κουρκούλη έχει σήμερα (31/8) τα γενέθλιά του και η τραγουδίστρια θέλησε να κάνει μία ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, προκειμένου να μοιραστεί την χαρά της με τους ακολούθους της και να ευχηθεί στο πρώτο της παιδί και δημοσίως.

Στη δημοσίευσή της, η ευτυχισμένη μητέρα ανέβασε μία φωτογραφία του γιου της και έγραψε στη λεζάντα: «Κλείνεις σήμερα τα 16 σου και πας στα 17… Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος.

Εύχομαι στη ζωή σου να κάνεις πάντα αυτό που αγαπάς, αυτό που γεμίζει την ψυχή σου με χαρά. Να έχεις υγεία, δύναμη και φως μέσα σου, να κυνηγάς τα όνειρά σου χωρίς φόβο. Και να θυμάσαι πάντα πως θα είμαστε εδώ, δίπλα σου, σε κάθε σου βήμα, να σε στηρίζουμε!!! Ραφαήλ μου σε αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις.

Είσαι η ζωή μου, η δύναμή μου, το πιο μεγάλο δώρο που μου χάρισε ο Θεός. Εσύ και η αδελφή σου. Πάντα δίπλα σου, σε κάθε βήμα σου, περήφανη για τον άνθρωπο που γίνεσαι. Χρόνια πολλά αγάπη μου!».