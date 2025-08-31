Κέλλυ Κελεκίδου: «Ραφαήλ μου σε αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις….» – Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κέλλυ Κελεκίδου
Φωτογραφία: Instagram/kelekidou_kelly

Η Κέλλυ Κελεκίδου εκτός από μία επιτυχημένη τραγουδίστρια, είναι και μία πολύ τρυφερή μαμά. Υπενθυμίζεται ότι η αγαπημένη ερμηνεύτρια το 2005 ξεκίνησε την σχέση της με τον Νίκο Κουρκούλη, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 2009. Την ίδια χρονιά ήρθε στη ζωή το πρώτο τους παιδί, ο γιος τους Ραφαήλ, ενώ τον Νοέμβριο του 2014 γεννήθηκε η κόρη τους Ελπινίκη.

Ο γιος της Κέλλυς Κελεκίδου και του Νίκου Κουρκούλη έχει σήμερα (31/8) τα γενέθλιά του και η τραγουδίστρια θέλησε να κάνει μία ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, προκειμένου να μοιραστεί την χαρά της με τους ακολούθους της και να ευχηθεί στο πρώτο της παιδί και δημοσίως.

Στη δημοσίευσή της, η ευτυχισμένη μητέρα ανέβασε μία φωτογραφία του γιου της και έγραψε στη λεζάντα: «Κλείνεις σήμερα τα 16 σου και πας στα 17… Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος.

Εύχομαι στη ζωή σου να κάνεις πάντα αυτό που αγαπάς, αυτό που γεμίζει την ψυχή σου με χαρά. Να έχεις υγεία, δύναμη και φως μέσα σου, να κυνηγάς τα όνειρά σου χωρίς φόβο. Και να θυμάσαι πάντα πως θα είμαστε εδώ, δίπλα σου, σε κάθε σου βήμα, να σε στηρίζουμε!!! Ραφαήλ μου σε αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις.

Είσαι η ζωή μου, η δύναμή μου, το πιο μεγάλο δώρο που μου χάρισε ο Θεός. Εσύ και η αδελφή σου. Πάντα δίπλα σου, σε κάθε βήμα σου, περήφανη για τον άνθρωπο που γίνεσαι. Χρόνια πολλά αγάπη μου!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι σημαίνει για εσάς αν ακούτε ξανά και ξανά το ίδιο τραγούδι; Οι ψυχολόγοι απαντούν

12 πράγματα που ένας οδοντίατρος καταλαβαίνει για εσάς απλώς κοιτώντας το στόμα σας – Δεν αφορούν όλα τη στοματική υγιεινή ...

Προσωπικός Αριθμός: Βήμα- βήμα η διαδικασία για την έκδοσή του έως τις 5 Νοεμβρίου

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Σημάδια «κόπωσης» στις αγορές της Νότιας Ευρώπης – Η εικόνα στην Ελλάδα και οι προοπτικές

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Χάσατε το iPhone σας μέσα στο σπίτι σας; 6 απλοί τρόποι για να το βρείτε με ευκολία
περισσότερα
17:46 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ευρυδίκη για Μπομπ Κατσιώνη: «Με παίρνεις απ’ το χέρι και με πας όπου επιθυμεί η καρδιά μου» – Το μήνυμα για την επέτειό τους

Την επέτειό τους γιορτάζουν σήμερα (31/8) η Ευρυδίκη και ο σύζυγός της Μπομπ Κατσιώνης. Το αγα...
15:14 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αποχαιρετάει τον Αύγουστο με φωτογραφίες από τις διακοπές της

Η παρουσιάστρια Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στον προσωπικό...
14:44 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Σίσσυ Χρηστίδου: «1+ σήμερα για να γυρίσουμε στο γραφείο» – Το χαλαρωτικό μασάζ με θέα το απέραντο γαλάζιο

Λίγο πριν επιστρέψει στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει...
13:59 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ρένα Μόρφη: «Έπαθα σοκ, ρωτώ πάντα αν έχω τη συγκατάθεσή της» – Όσα εξομολογήθηκε για την κόρη της

Η Ρένα Μόρφη μίλησε στην Δάφνη Καραβοκύρη σε vidcast για την απόφασή της να κρατά την κόρη της...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix