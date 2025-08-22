Κέλλυ Κελεκίδου: Το «Summer Medley» της με τον Ayman προκαλεί φρενίτιδα

Νάντια Ρηγάτου

lifestyle

Τα πολλά εκατομμύρια προβολών που οδήγησαν στο αναπόφευκτο viral βίντεο.

Την μεγάλη αγάπη του κόσμου, κέρδισε η επιθυμία και σκέψη της Κέλλυς Κελεκίδου, να επαναφέρει στο σήμερα, με νέα πνοή, μερικές από τις μεγαλύτερες, διαχρονικές επιτυχίες της!

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια, που χρόνια τώρα πρωταγωνιστεί στην μουσική σκηνή, διανύοντας την πιο δημιουργική καλλιτεχνική της περίοδο, ενώνοντας τις δυνάμεις της με τον ταλαντούχο Ayman, μας παρουσίασαν ένα εκρηκτικό «Summer Medley», που κυριολεκτικά σάρωσε, με εκατοντάδες χιλιάδες viewς στο Youtube, αλλά και πολλά εκατομμύρια προβολές στο Τικ Τοκ, και στα social media της γενικότερα.

Το «Σε Βγάζω Άκυρο», το  «Συγκεντρώσου», το «Σε Θέλω με Τρέλα», με σπουδαίες υπογραφές σε μουσική και στίχους, που έχουν αφήσει μουσική ιστορία, απογειώνονται εκ νέου από την φωνή της Κέλλυς, που μαζί με τον Ayman, σε παραγωγή του Teo Tzimas και του Paris Kalpos,  και σε σκηνοθεσία του Danny Darlas, το αποτέλεσμα, είναι άκρως ρυθμικό, χορευτικό και εκρηκτικό.

Μέσα σε χρόνο dt, το «Summer Medley» της Κέλλυς Κελεκίδου με τον Ayman, κατάφερε να προκαλέσει φρενίτιδα στα social media και το Tik Tok, με τα βίντεο που ανέβαζε στo προφίλ της, να ξεπερνάνε συνολικά τα δέκα εκατομμύρια προβολές, με τον κόσμο, να το ψηφίζει φανατικά, και να το ακούει ξανά και ξανά.

Κάτι που συνέβη αντίστοιχα, και με το νέο της τραγούδι, με τίτλο  «Μ’ Αγαπάς, Σ’  Αγαπώ» , σε μουσική και στίχους του Teo Tzimas, που κυκλοφόρησε πριν από δύο εβδομάδες από την Panik Platinum, και που από το πρώτο κιόλας άκουσμά του, μας συνεπαίρνει με το νησιώτικο ρυθμό του, και μας ταξιδεύει στα νησιά μας και όχι μόνο.

Η Κέλλυ Κελεκίδου, έχοντας στο πλευρό της μια πολύ δυνατή ομάδα, ετοιμάζει πολλά νέα μουσικά πράγματα, που θα συζητηθούν, ενώ το summer tour της ανά την Ελλάδα, μήνες τώρα, έχει στεφθεί με απόλυτη sold out επιτυχία!

 

