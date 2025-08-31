Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αποχαιρετάει τον Αύγουστο με φωτογραφίες από τις διακοπές της

Η παρουσιάστρια Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες γεμάτες ανεμελιά, χαμόγελα και καλοκαιρινές στιγμές.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Λίγο πριν φύγει ο Αύγουστος, μοιράζομαι μαζί σας μερικές όμορφες στιγμές του». Οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν πλάνα της ίδιας, στιγμιότυπα από τοπία, παραλίες, αλλά και οικογενειακές στιγμές.

Η παρουσιάστρια δείχνει πιο ήρεμη και λαμπερή από ποτέ, ενώ οι followers της έσπευσαν να της στείλουν μηνύματα αγάπης και ευχές για καλή επιστροφή στην καθημερινότητα.

Με τις διακοπές να φτάνουν στο τέλος τους, η παρουσιάστρια ετοιμάζεται για τη δυναμική επιστροφή της στο τηλεοπτικό πλατό του «Happy Day», το οποίο επιστρέφει σύντομα στους δέκτες μας με νέα θεματολογία και φρέσκια διάθεση.