Χίος: Φορώντας χειροπέδες βούτηξε στη θάλασσα ο Τούρκος διακινητής – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 32χρονου

Με τις χειροπέδες βούτηξε στη θάλασσα ο 32χρονος Τούρκος διακινητής, από επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος – Μυτιλήνη, τα ξημερώματα της Κυριακής (31/08), και μέχρι και αυτή τη στιγμή αναζητείται.

Το σοβαρό περιστατικό γεννά ερωτήματα, σχετικά με το πώς κατάφερε ο Τούρκος κρατούμενος να βγει στο κατάστρωμα και να ξεφύγει από τους αστυνομικούς – συνοδούς, οι οποίοι ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

Η μεταγωγή του στην Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.

Το περιστατικό αυτό είχε ως συνέπεια την καθυστερημένη προσέγγιση του πλοίου στο λιμάνι της Μυτιλήνης για περίπου μια ώρα.

Στην παρακάνω φωτογραφία φαίνονται οι κινήσεις που έκανε το πλοίο στο πλαίσιο των προσπαθειών ανεύρεσης του κρατουμένου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων, εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.

14:32 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

