Κοζάνη: Από γαμήλια δεξίωση επέστρεφε ο 28χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Από γαμήλια δεξίωση επέστρεφε ο 28χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (31/08), στο 2ο χλμ της Εθνικής Οδού Κοζάνης-Λάρισας.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, ο 28χρονος με καταγωγή από τον Πολύμυλο Κοζάνης, φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έσπασε τις προστατευτικές μπάρες, ενώ επέστρεφε από γαμήλια δεξίωση.

Η Τροχαία ενημερώθηκε νωρίτερα το πρωί από διερχόμενους οδηγούς.

Τον 28χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κοζάνης.

 

 

13:26 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

