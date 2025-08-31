Συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του καλοκαιριού – Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά

Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και η επιστροφή των εκδρομέων κορυφώνεται. Μόνο για σήμερα (31/08), εκτιμάται ότι περισσότεροι από 33.000 επιβάτες θα φτάσουν στην Αθήνα, ενώ δεκάδες χιλιάδες ακόμη αναμένεται να αναχωρήσουν για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Σύμφωνα με τις Αρχές του λιμανιού, έχουν προγραμματιστεί 27 δρομολόγια επιστροφών από τον Πειραιά, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα τόσο στο λιμάνι όσο και στους οδικούς άξονες που οδηγούν σε αυτό.

Οι επιβάτες καλούνται να φτάνουν νωρίτερα για την επιβίβασή τους, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία.

Η τελευταία ημέρα του Αυγούστου σηματοδοτεί για πολλούς το τέλος των διακοπών και την επιστροφή στην κανονικότητα, με τις εικόνες στο λιμάνι να δείχνουν πλήθη ταξιδιωτών να αποβιβάζονται με τις αποσκευές τους, ενώ άλλοι, εκμεταλλευόμενοι τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, επιβιβάζονται στα πλοία για σύντομες αποδράσεις.

