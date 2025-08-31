Γυναίκα που έχασε 18 κιλά στα 66 της αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 8 τροφές που κάνουν την απώλεια βάρους 10 φορές πιο εύκολη»

Η απώλεια βάρους μπορεί να είναι μια πρόκληση, ειδικά με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, η Ilene αποδεικνύει ότι δεν είναι ποτέ αργά να πετύχετε τους στόχους σας. Η 66χρονη γυναίκα, η οποία κατάφερε να χάσει 18 ολόκληρα κιλά, μοιράζεται τα μυστικά της επιτυχίας της.

Οι 8 τροφές που διευκολύνουν την απώλεια βάρους, σύμφωνα με 66χρονη γυναίκα που έχασε 18 κιλά

Η Ilene υποστηρίζει ότι δεν χρειάζονται υπερβολικές στερήσεις και πείνα. Αντίθετα, πιστεύει στη δύναμη της σωστής διατροφής. Σε μια ανάρτησή της στο Instagram, αποκάλυψε τις 8 τροφές, που σύμφωνα με την ίδια, «μιμούνται το Ozempic και κάνουν την απώλεια λίπους 10 φορές πιο εύκολη»:

Ελληνικό γιαούρτι

Γλυκοπατάτες (ειδικά αφού κρυώσουν και ξαναζεστάνετε)

Μούρα

Αυγά

Βρώμη

Πράσινα λαχανικά (μπρόκολο, λαχανάκια Βρυξελλών, kale)

Φασόλια και φακές

Αβοκάντο και ξηροί καρποί

Ελληνικό γιαούρτι

Γιατί βοηθά στην απώλεια βάρους: Η υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη σε συνδυασμό με τη ζύμωση αυξάνει τα επίπεδα GLP-1 (ορμόνης κορεσμού), σταθεροποιεί το σάκχαρο στο αίμα και προκαλεί μεγαλύτερο αίσθημα πληρότητας.

Πώς να το καταναλώσετε: Συνδυάστε ¾ της κούπας στραγγιστό γιαούρτι 2% με ½ κούπα μούρα και ½ μεζούρα πρωτεΐνη σε σκόνη. Αποτελεί ένα τέλειο πρωινό ή μετα-προπονητικό σνακ με περίπου 35 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Γλυκοπατάτες (ειδικά αφού κρυώσουν και ξαναζεστάνετε)

Γιατί βοηθά στην απώλεια βάρους: Οι φυτικές ίνες και το ανθεκτικό άμυλο καθυστερούν την κένωση του στομάχου, σταθεροποιούν την ινσουλίνη και αυξάνουν την απελευθέρωση GLP-1.

Πώς να τις καταναλώσετε: Ψήστε τις στον φούρνο, αφήστε τις να κρυώσουν όλη τη νύχτα και προσθέστε τις σε κύβους στις σαλάτες σας. Εναλλακτικά, ζεστάνετε τις με κανέλα και μια κουταλιά ελληνικό γιαούρτι.

Μούρα

Γιατί βοηθούν στην απώλεια βάρους: Οι πολυφαινόλες και οι φυτικές ίνες που περιέχουν εξισορροπούν τις αυξομειώσεις του σακχάρου και ενεργοποιούν τα σήματα κορεσμού.

Πώς να τα καταναλώσετε: Προσθέστε τα στις νιφάδες βρώμης, στα smoothies ή καταναλώστε τα αποξηραμένα ως τραγανό σνακ.

Αυγά

Γιατί βοηθούν στην απώλεια βάρους: Η πρωτεΐνη, τα υγιή λιπαρά και η χολίνη που περιέχουν κρατούν τις ορμόνες της πείνας σε χαμηλά επίπεδα και αυξάνουν την ορμόνη GLP-1 για ώρες.

Πώς να τα καταναλώσετε: Φτιάξτε μια ομελέτα με 2 ολόκληρα αυγά και ½ κούπα ασπράδια. Προσθέστε σπανάκι για επιπλέον φυτικές ίνες και απολαύστε ένα πρωινό με περίπου 30 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Βρώμη

Γιατί βοηθούν στην απώλεια βάρους: Οι φυτικές ίνες β-γλυκάνης που περιέχει δημιουργούν μια παχύρρευστη σύσταση στο στομάχι, επιβραδύνοντας την πέψη και ενισχύοντας την παραγωγή GLP-1.

Πώς να την καταναλώσετε: Σε ½ κούπα βρώμη προσθέστε νερό, 1 μεζούρα πρωτεΐνη ορού γάλακτος και 1 κουταλιά σπόρους chia. Ψήστε στο φούρνο μικροκυμάτων και ολοκληρώστε με λίγα μούρα.

Πράσινα λαχανικά (μπρόκολο, λαχανάκια Βρυξελλών, kale)

Γιατί βοηθούν στην απώλεια βάρους: Οι αδιάλυτες και διαλυτές φυτικές ίνες επιβραδύνουν την απορρόφηση των υδατανθράκων, αυξάνουν την ορμόνη GLP-1 και βελτιώνουν την υγεία του εντέρου.

Πώς να τα καταναλώσετε: Ψήστε τα σε ένα ταψί με λίγο ελαιόλαδο και σκόρδο και προσθέστε τα σε κάθε γεύμα.

Φασόλια και φακές

Γιατί βοηθούν στην απώλεια βάρους: Η φυτική πρωτεΐνη, το ανθεκτικό άμυλο και οι φυτικές ίνες συνεργάζονται για να αυξήσουν τις ορμόνες του κορεσμού.

Πώς να τα καταναλώσετε: Προσθέστε ½ κούπα φακές σε μπολ με κινόα ή φτιάξτε πικάντικο στιφάδο με κιμά γαλοπούλας και μαύρα φασόλια.

Αβοκάντο και ξηροί καρποί

Γιατί βοηθούν στην απώλεια βάρους: Τα υγιή μονοακόρεστα λιπαρά επιβραδύνουν την κένωση του στομάχου και διατηρούν υψηλά τα επίπεδα GLP-1.

Πώς να τα καταναλώσετε: Προσθέστε ¼ του αβοκάντο σε μια φέτα ψωμί ή καταναλώστε 10-12 αμύγδαλα μαζί με ελληνικό γιαούρτι.