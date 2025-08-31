Γυναίκα που έχασε 18 κιλά στα 66 της αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 8 τροφές που κάνουν την απώλεια βάρους 10 φορές πιο εύκολη»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα που έχασε 18 κιλά στα 66 της αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 8 τροφές που κάνουν την απώλεια βάρους 10 φορές πιο εύκολη»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η απώλεια βάρους μπορεί να είναι μια πρόκληση, ειδικά με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, η Ilene αποδεικνύει ότι δεν είναι ποτέ αργά να πετύχετε τους στόχους σας. Η 66χρονη γυναίκα, η οποία κατάφερε να χάσει 18 ολόκληρα κιλά, μοιράζεται τα μυστικά της επιτυχίας της.

Οι 8 τροφές που διευκολύνουν την απώλεια βάρους, σύμφωνα με 66χρονη γυναίκα που έχασε 18 κιλά

Η Ilene υποστηρίζει ότι δεν χρειάζονται υπερβολικές στερήσεις και πείνα. Αντίθετα, πιστεύει στη δύναμη της σωστής διατροφής. Σε μια ανάρτησή της στο Instagram, αποκάλυψε τις 8 τροφές, που σύμφωνα με την ίδια, «μιμούνται το Ozempic και κάνουν την απώλεια λίπους 10 φορές πιο εύκολη»:

  • Ελληνικό γιαούρτι
  • Γλυκοπατάτες (ειδικά αφού κρυώσουν και ξαναζεστάνετε)
  • Μούρα
  • Αυγά
  • Βρώμη
  • Πράσινα λαχανικά (μπρόκολο, λαχανάκια Βρυξελλών, kale)
  • Φασόλια και φακές
  • Αβοκάντο και ξηροί καρποί

Ελληνικό γιαούρτι

  • Γιατί βοηθά στην απώλεια βάρους: Η υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη σε συνδυασμό με τη ζύμωση αυξάνει τα επίπεδα GLP-1 (ορμόνης κορεσμού), σταθεροποιεί το σάκχαρο στο αίμα και προκαλεί μεγαλύτερο αίσθημα πληρότητας.
  • Πώς να το καταναλώσετε: Συνδυάστε ¾ της κούπας στραγγιστό γιαούρτι 2% με ½ κούπα μούρα και ½ μεζούρα πρωτεΐνη σε σκόνη. Αποτελεί ένα τέλειο πρωινό ή μετα-προπονητικό σνακ με περίπου 35 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Γλυκοπατάτες (ειδικά αφού κρυώσουν και ξαναζεστάνετε)

  • Γιατί βοηθά στην απώλεια βάρους: Οι φυτικές ίνες και το ανθεκτικό άμυλο καθυστερούν την κένωση του στομάχου, σταθεροποιούν την ινσουλίνη και αυξάνουν την απελευθέρωση GLP-1.
  • Πώς να τις καταναλώσετε: Ψήστε τις στον φούρνο, αφήστε τις να κρυώσουν όλη τη νύχτα και προσθέστε τις σε κύβους στις σαλάτες σας. Εναλλακτικά, ζεστάνετε τις με κανέλα και μια κουταλιά ελληνικό γιαούρτι.

Μούρα

  • Γιατί βοηθούν στην απώλεια βάρους: Οι πολυφαινόλες και οι φυτικές ίνες που περιέχουν εξισορροπούν τις αυξομειώσεις του σακχάρου και ενεργοποιούν τα σήματα κορεσμού.
  • Πώς να τα καταναλώσετε: Προσθέστε τα στις νιφάδες βρώμης, στα smoothies ή καταναλώστε τα αποξηραμένα ως τραγανό σνακ.

Αυγά

  • Γιατί βοηθούν στην απώλεια βάρους: Η πρωτεΐνη, τα υγιή λιπαρά και η χολίνη που περιέχουν κρατούν τις ορμόνες της πείνας σε χαμηλά επίπεδα και αυξάνουν την ορμόνη GLP-1 για ώρες.
  • Πώς να τα καταναλώσετε: Φτιάξτε μια ομελέτα με 2 ολόκληρα αυγά και ½ κούπα ασπράδια. Προσθέστε σπανάκι για επιπλέον φυτικές ίνες και απολαύστε ένα πρωινό με περίπου 30 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Βρώμη

  • Γιατί βοηθούν στην απώλεια βάρους: Οι φυτικές ίνες β-γλυκάνης που περιέχει δημιουργούν μια παχύρρευστη σύσταση στο στομάχι, επιβραδύνοντας την πέψη και ενισχύοντας την παραγωγή GLP-1.
  • Πώς να την καταναλώσετε: Σε ½ κούπα βρώμη προσθέστε νερό, 1 μεζούρα πρωτεΐνη ορού γάλακτος και 1 κουταλιά σπόρους chia. Ψήστε στο φούρνο μικροκυμάτων και ολοκληρώστε με λίγα μούρα.

Πράσινα λαχανικά (μπρόκολο, λαχανάκια Βρυξελλών, kale)

  • Γιατί βοηθούν στην απώλεια βάρους: Οι αδιάλυτες και διαλυτές φυτικές ίνες επιβραδύνουν την απορρόφηση των υδατανθράκων, αυξάνουν την ορμόνη GLP-1 και βελτιώνουν την υγεία του εντέρου.
  • Πώς να τα καταναλώσετε: Ψήστε τα σε ένα ταψί με λίγο ελαιόλαδο και σκόρδο και προσθέστε τα σε κάθε γεύμα.

Φασόλια και φακές

  • Γιατί βοηθούν στην απώλεια βάρους: Η φυτική πρωτεΐνη, το ανθεκτικό άμυλο και οι φυτικές ίνες συνεργάζονται για να αυξήσουν τις ορμόνες του κορεσμού.
  • Πώς να τα καταναλώσετε: Προσθέστε ½ κούπα φακές σε μπολ με κινόα ή φτιάξτε πικάντικο στιφάδο με κιμά γαλοπούλας και μαύρα φασόλια.

Αβοκάντο και ξηροί καρποί

  • Γιατί βοηθούν στην απώλεια βάρους: Τα υγιή μονοακόρεστα λιπαρά επιβραδύνουν την κένωση του στομάχου και διατηρούν υψηλά τα επίπεδα GLP-1.
  • Πώς να τα καταναλώσετε: Προσθέστε ¼ του αβοκάντο σε μια φέτα ψωμί ή καταναλώστε 10-12 αμύγδαλα μαζί με ελληνικό γιαούρτι.

