Γυναίκα που έχασε 9 κιλά σε 6 μήνες αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 5 τροφές που περιόρισα για να επιταχύνω την απώλεια βάρους»

Η απώλεια βάρους μπορεί να είναι πρόκληση, αλλά με τις σωστές επιλογές τροφίμων, τα αποτελέσματα έρχονται πιο γρήγορα. Μια influencer, η οποία ασχολείται με την βελτίωση της υγείας και της φυσικής κατάστασης, μοιράζεται τα μυστικά της επιτυχίας της. Η γυναίκα αποκάλυψε ποιες τροφές περιόρισε και κατάφερε να χάσει 9 κιλά μέσα σε 6 μήνες.

Οι «κρυφοί» εχθροί της απώλειας βάρους

Η Danaelle A Mason τονίζει ότι πολλές φαινομενικά υγιεινές τροφές μπορούν να αποτελέσουν «ύπουλες θερμιδικές βόμβες» αν δεν προσέξουμε τις ποσότητες που καταναλώνουμε. Ενώ είναι πλούσιες σε βιταμίνες, φυτικές ίνες και υγιή λίπη, η υπερκατανάλωσή τους μπορεί να επιβραδύνει την πρόοδο στην απώλεια βάρους.

Αυτές είναι οι 5 τροφές που περιόρισε η γυναίκα για να χάσει βάρος πιο γρήγορα:

Ξηροί καρποί

Αβοκάντο

Μαύρη σοκολάτα

Χυμοί

Μαγειρικά έλαια

Ξηροί καρποί

Αμύγδαλα, καρύδια, κάσιους: όλα είναι ωφέλιμα για την υγεία, αλλά μία μικρή χούφτα (περίπου 30 γρ.) μπορεί να ξεπεράσει τις 200 θερμίδες. Η συμβουλή της Danaelle; Καταναλώστε μικρές μερίδες ή επιλέξτε τραγανά λαχανικά για σνακ.

Αβοκάντο

Είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και υγιή λιπαρά, αλλά ένα μικρό αβοκάντο μπορεί να έχει πάνω από 200 θερμίδες. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα τέταρτο έως μισό για γεύση και αυξήστε τον όγκο του γεύματος με αγγούρια, μαρούλι ή κολοκυθάκια.

Μαύρη σοκολάτα

Πλούσια σε αντιοξειδωτικά και νόστιμη, αλλά μόνο 25 γρ. μαύρης σοκολάτας περιέχουν περίπου 155 θερμίδες. Αντικαταστήστε τη με φράουλες, πεπόνι ή σταφύλια για περισσότερο όγκο και ικανοποίηση με λιγότερες θερμίδες.

Χυμοί

Μπορεί να θεωρούνται υγιεινοί, αλλά ένα μικρό κουτί με χυμό μπορεί να περιέχει 90 θερμίδες υγρών που δεν προσφέρουν κορεσμό. Προτιμήστε ανθρακούχο νερό, νερό με φρούτα ή τσάι από βότανα με λεμόνι.

Μαγειρικά έλαια

Λάδι καρύδας, αβοκάντο και ελαιόλαδο είναι υγιεινά, αλλά μία κουταλιά της σούπας έχει περίπου 119 θερμίδες. Χρησιμοποιήστε ένα μπουκάλι ψεκασμού για να ελέγχετε καλύτερα την ποσότητα και να διατηρήσετε τις θερμίδες σε χαμηλά επίπεδα χωρίς να θυσιάζετε τη γεύση.

Το κλειδί είναι η κατανάλωση με μέτρο και όχι η στέρηση

Η Danaelle υπογραμμίζει ότι όλες αυτές οι τροφές αποτελούν μέρος μιας υγιεινής διατροφής. Το μυστικό δεν είναι να τις κόψετε εντελώς, αλλά να είστε προσεκτικοί με τις μερίδες, ειδικά αν ο κύριος στόχος σας είναι η απώλεια λίπους. Η κατανάλωση με μέτρο είναι το κλειδί για την επιτυχία.