Γυναίκα που έχασε 22 κιλά μοιράζεται 6 κόλπα που επιταχύνουν την απώλεια βάρους: «Έτσι θα ενισχύσετε τον μεταβολισμό σας και θα κάψετε λίπος»

Δυσκολεύεστε να χάσετε κιλά παρά τις επίμονες προσπάθειές σας; Δεν είστε μόνοι. Πολλοί άνθρωποι δεν βλέπουν τα αποτελέσματα που επιθυμούν πάρα την υγιεινή διατροφή και την καθημερινή άσκηση. Μια fitness coach, η οποία έχασε 22 κιλά, μοιράζεται απλές καθημερινές συνήθειες για να ξεπεράσετε τα εμπόδια και να ενισχύσετε την απώλεια βάρους.

6 απλά κόλπα για να ξεμπλοκάρετε την απώλεια βάρους

Έχετε κολλήσει στο ίδιο βάρος παρά τις τακτικές προπονήσεις; Δυσκολεύεστε να χάσετε τα τελευταία εκατοστά; Δεν είστε οι μόνοι. Πολλοί άνθρωποι φτάνουν σε ένα “οροπέδιο” κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους για απώλεια βάρους, δηλαδή σε ένα σημείο όπου η πρόοδος επιβραδύνεται. Όμως, μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η Neha Parihar, η οποία έχασε 22 κιλά, μοιράζεται 6 απλά κόλπα που θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε το επίμονο βάρος και να επιταχύνετε την απώλεια βάρους σε σημαντικό βαθμό. Η γυναίκα δίνει τις εξής συμβουλές:

Ενισχύστε τον μεταβολισμό σας

Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα ποτήρι ζεστό νερό με λεμόνι. Αυτή η απλή πρωινή ιεροτελεστία μπορεί να σας βοηθήσει να ενεργοποιήσετε τον μεταβολισμό σας, να βελτιώσετε την πέψη και να αποτοξινώσετε το σώμα σας για καλύτερη καύση λίπους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στοχεύστε στο λίπος της κοιλιάς

Προσθέστε μια γρήγορη άσκηση με σανίδα του 1 λεπτού στην πρωινή σας ρουτίνα. Η σανίδα ενεργοποιεί τους μύες του κορμού σας, βοηθώντας στην τόνωση της μέσης σας και στην ενδυνάμωση των κοιλιακών μυών.

Κάψτε περισσότερο λίπος

Ένα σταθερό περπάτημα 30 λεπτών κάθε μέρα είναι ένας από τους απλούστερους τρόπους για να κάψετε λίπος. Το περπάτημα με άνετο, σταθερό ρυθμό ενισχύει τον μεταβολισμό σας, προάγει την απώλεια λίπους και βελτιώνει τη συνολική φυσική σας κατάσταση.

Επιταχύνετε την απώλεια εκατοστών

Η λήψη μηλόξυδου πριν από τα γεύματα μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και στη βελτίωση της πέψης. Μια μικρή δόση (αναμεμειγμένη με νερό) πριν από το φαγητό μπορεί να υποστηρίξει τον μεταβολισμό του λίπους και να βοηθήσει στην ταχύτερη απώλεια βάρους.

Ελέγξτε την περιττή πείνα

Αντί να καταφεύγετε σε ανθυγιεινά σνακ, επιλέξτε ένα βραστό αυγό πλούσιο σε πρωτεΐνες. Έτσι θα παραμείνετε χορτάτοι για περισσότερο χρόνο, θα σταθεροποιήσετε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και θα αποτρέψετε την υπερκατανάλωση τροφής κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Περιορίστε το φούσκωμα

Ολοκληρώστε τα γεύματά σας με ένα φλιτζάνι ζεστό τσάι από σπόρους μάραθου. Γνωστό για τα πεπτικά του οφέλη, το τσάι μάραθου μπορεί να καταπραΰνει το στομάχι, να μειώσει τα αέρια και το φούσκωμα και να βοηθήσει το σώμα σας να νιώσει πιο ανάλαφρο και πιο άνετο.