Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο 

Ακόμη μία τραγωδία στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στο 2ο χλμ Κοζάνης-Λάρισας, στην Εθνική Οδό, νωρίτερα σήμερα (31/08) το πρωί, με θύμα έναν 28χρονο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αυτοκίνητό του είχε κορδέλες και ο ίδιος φορούσε κοστούμι, οπότε ενδεχομένως ο 28χρονος νωρίτερα ήταν σε κάποιο γλέντι.

Η Τροχαία ενημερώθηκε νωρίτερα το πρωί από διερχόμενους οδηγούς, και παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο πότε συνέβη το τροχαίο και υπό ποιες συνθήκες.

Τον 28χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Κοζάνης.

ENIKOS NETWORK

08:40 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Χίος: Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 32χρονου επιβάτη που έπεσε στη θάλασσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ενός 32χρονου αλλοδαπού, ο οποίος χθες (3...
08:02 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Καιρός: Περισσότεροι από 20.000 κεραυνοί έπεσαν σε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία – Πού θα χτυπήσει σήμερα η κακοκαιρία

Ισχυρές καταιγίδες, άνεμοι και χαλαζοπτώσεις έπληξαν τη Δυτική Ελλάδα που βρέθηκε στο επίκεντρ...
07:10 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 31 Αυγούστου

Κυριακή 31 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το  εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή. Ωσ...
06:45 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Κακοκαιρία – εξπρές: Ταλαιπωρία στο δρομολόγιο Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα – Γέμισε νερά το κατάστρωμα του πλοίου

Η κακοκαιρία που πλήττει το απόγευμα το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, είχε σαν αποτέλεσμα να πε...
