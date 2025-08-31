Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο 

Ακόμη μία τραγωδία στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στο 2ο χλμ Κοζάνης-Λάρισας, στην Εθνική Οδό, νωρίτερα σήμερα (31/08) το πρωί, με θύμα έναν 28χρονο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αυτοκίνητό του είχε κορδέλες και ο ίδιος φορούσε κοστούμι, οπότε ενδεχομένως ο 28χρονος νωρίτερα ήταν σε κάποιο γλέντι.

Η Τροχαία ενημερώθηκε νωρίτερα το πρωί από διερχόμενους οδηγούς, και παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο πότε συνέβη το τροχαίο και υπό ποιες συνθήκες.

Τον 28χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Κοζάνης.